白銀今年需求看旺！行情估攀十年高點 漲幅有望勝過黃金

隨著今年白銀需求可望增至史上次高，行情也看旺，有望攀上十年最高，漲幅更勝黃金。

CNBC報導，白銀協會（Silver Institute）最近的報告預測，全球2024年白銀需求將達到12億英兩，為歷來次高，祕書長狄連佐（Michael DiRienzo）說：「我們認為白銀將會有非常好的一年，特別是需求面。」非營利組織白銀協會的成員包括白銀產各種業者。

白銀協會指出，「工業採購力道增強，是這種白色金屬需求上升的最重要催化劑，今年白銀產業將觸及年度新高」。白銀主要用於工業用途，常被納入製造汽車、太陽能面板、珠寶及電子產品。

狄連佐預期，今年銀價將漲至每英兩30美元，根據LSEG資料，這將是十年來最高水準。白銀價格目前約為每英兩22.4美元，上次站上30美元是在2013年2月。

白銀協會預測，今年銀器的需求將成長9%，銀飾需求看增6%，印度預料將帶動珠寶需求跳增。另外，消費電子產品預料將復甦，也為白銀市場需求增添助力。

短期而言，白鞋協會認為中國大陸經濟走軟、美國在年初降息的可能性下降，銀價將遭逢逆風，但在市場觀察家認為美國聯準會（Fed）將開始降息的下半年，情勢有望反轉。白銀與黃金一樣，價格走勢常與利率負相關，在高利率環境下，不孳息的黃金與白銀等貴金屬需求會減少息。

Wheaton貴金屬執行長史摩伍德（Randy Smallwood）說，銀價常跟隨金價的走勢，只是比較晚。由於白銀的工業應用廣泛，表現常與整體經濟的健全度緊密連結。相較下，金價常在經濟減弱或不確定時期上漲。因此白銀對經濟變化更敏感，價格波動也較大，在經濟強勁擴張時，表現常優於黃金，在經濟不景氣時，就會比黃金差。

他認為，「金價會先往上衝，接著你將看到銀價快速起飛，而且白銀表現一直都優於黃金，只是比較遲」。他說，銀價有望上看每英兩50美元，但前提是金價要漲破每英兩2,200美元；國際金價目前約為2,034美元。

白銀協會的狄連佐表達類似信心，「白銀表現確實可能贏過黃金，特別是Fed開始寬鬆利率之後」。