小摩擴張業務走傳統策略：未來三年要開設超過500家分行

在網路銀行與行動銀行盛行的今日，全美最大銀行業者摩根大通（小摩）的擴張戰略卻是走傳統策略：計劃未來三年開設超過500家新的大通（Chase）分行，並僱用3,500名員工，擴張到包含低收入和農村社區、以及富人地區等其他市場。

小摩6日發表聲明表示，將投入數十億美元擴張業務，2027年前將在美國開設500個新據點，逾波士頓、夏洛特、華府周遭地區、明尼亞波利斯及費城等地設立新分行。作為投資的一環，小摩將翻修約1,700家分行，使2021年來升級的分行總數增至3,000家。

小摩也正在籌備翻修超過20家去年收購的第一共和銀行分行，將瞄準富人。大通消費者銀行部門執行長蘿柏茲（Jennifer Roberts）說，這些新分行將服務銀行、放款及財富管理領域的客戶。

小摩截至去年12月底的分行網路為全美最大，擁有超過4,700家分行，是唯一在美國本土48州都設有分行的銀行業者，全球員工數接近31萬人，多於所有同業。

小摩在2018年首次宣布將開設數百家新分行時，引發分析師質疑，因為當時實體分行已略顯過時。但小摩是來真的，六年來已開設650多家新分行，並新進入25新州。

不過，小摩主管認為此舉的回報超出了預期。小摩目前擁有超過2兆美元存款，比十年前多出近一倍。小摩的目標是蒐羅全美20%的存款，標普全球市場財智的數據顯示，小摩的存款占比為12%。蘿柏茲說，小摩的分行網路是消費者在該銀行開戶、以及幫助吸引存款的關鍵原因之一。

小摩在零售銀行領域的最大競爭對手美國銀行，也已持續擴增分行。華爾街日報（WSJ）分析，小摩和美銀主管認為，即使在日益數位化的時代，實體分行仍是吸引零售和小企業新客戶的關鍵因素。

這兩家銀行表示，即使是大學年齡的年輕人和痴迷於科技的Z世代，選擇銀行的部分根據仍是能否方便前往分行。小企業客戶也是核心用戶，每周仍會帶著大量現金到分行存款。

不過，小摩和美銀的分行不是為了讓人們到櫃檯排隊，完成能以應用程式（App）操作的簡單任務，而是希望分行成為客戶尋求金融建議或獲得貸款之處，並且已把低收入地區的一些分行變成社區中心，提供金融識讀課程和聚集場所。