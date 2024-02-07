快訊

7-ELEVEn隱藏優惠大公開！結帳1步驟爽拿購物金 網全驚呼：連店員都不知道

過年搶蘋果特價！抽iPhone、MacBook折扣優惠 買福袋搶1元Apple大全配

冷氣團拜年「3區濕冷」非常有感！一表看完過年天氣變化

福特要出新車對打特斯拉Model 2 財報優股價盤後漲6%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
福特汽車上季營收與獲利均優於市場預期。 美聯社
福特汽車上季營收與獲利均優於市場預期。 美聯社

福特汽車（Ford Motor）股價在美股周二盤後大漲逾6%，除了財報優於預期，福特說，將會推出新款小型電動車，跟特斯拉（Tesla）要出的Model 2打對台。

福特表示，要提供顧客可在汽油車、油電混合車和電動車之間做更寬廣選擇。今年目標節約成本約20億美元，另將發放特別股利。

福特執行長法利（Jim Farley）在財報說明會上說，2023年業績堅實，但距離任務完成還有許多事要做。「我們現在針對成長與獲利能力的定位良好，之於營收也是如此」。他指出，福特投入大型電動車的資本將會減少，焦點於在次世代平台上打造的較小型電動車款。

由於電動車銷售減緩，法利希望在電動車部門的開支能減少120億美元，同時增加傳統內燃機引擎車款的產量。傳統油車創造的獲利，是公司未來成長所需。

法利強調，「我們整個電動車團隊都會徹底盯著成本…因為最終的競爭對手是，特斯拉負擔得起的車款以及中國的代工生產（OEM）車款。」

投資人似乎相當認同法利的看法，福特股價在法利談話之後，盤後交易時段開始往上拉，最高一度漲逾8%，後來漲幅穩在6%多。

Investing.com資深分析師Jasse Cohen說：「因為看到福特卡車與SUV等汽油車在北美需求強勁的跡象，投資人顯然受到鼓舞，也樂見公司持續採行節約成本措施。」另外，福特也更聚焦多派發現金給股東，這永遠都是正面的訊號。他認為，福特接下來的財報要優於市場預期，節約成本是一大重點。

根據福特周二發布的財報，調整後上季每股盈餘0.29美元，比彭博資訊訪調分析師所預期的平均值0.13美元，好上一倍多。上季營收460億美元，也優於分析師預期的403億美元。對於本會計年度全年財測，稅息前獲利估介於100億到120億美元。2023年的比較基礎為104億美元。

特斯拉 福特

延伸閱讀

史上最大規模！特斯拉將召回全美220萬輛車 全因警示燈字體太小

彭博爆料：特斯拉買寧德時代設備 在美建電池廠

特斯拉擴大內華達州電池生產 新工廠採用寧德時代設備

「不要錢的最貴」謝金河：馬斯克作繭自縛 吞噬特斯拉正是中國

相關新聞

PIMCO預測日本央行最快3月告別負利率 今年升息至0.25%

品浩（PIMCO）預測，日本央行（日銀）可能最快在3月告別負利率政策，並在今年多次升息，如此一來，日本公債前景並不樂觀。

台灣青年紐約圓創業夢 用家鄉技術解決停車難題

停車位難找是大城市通病，紐約也不例外。台灣青年張映旋成立新創公司Xtraspots，以共享概念活化閒置車位及充電樁，融合...

美國登液化天然氣出口最大國 為何突然暫停新出口？

不過是8年前，美國生產的天然氣幾乎不外銷，如今卻已是世界最大天然氣出口國。這項轉變大大強化了美國地緣政治影響力，讓美國在俄烏戰後協助歐洲擺脫對俄國的能源依賴。但1月底拜登政府宣布，暫停核准液化天然氣新出口。這項美國大選年的產業政策，除了選票因素，還有什麼長遠考量？大量進口天然氣的台灣，是否應留意此舉意涵？

福特要出新車對打特斯拉Model 2 財報優股價盤後漲6%

福特汽車（Ford Motor）股價在美股周二盤後大漲逾6%，除了財報優於預期，福特說，將會推出新款小型電動車，跟特斯拉...

美訪陸代表團轉達 美財政部長葉倫希望今年再度訪陸

美國訪問中國大陸的官方代表團告訴北京官員，美國財政部長葉倫希望今年訪問大陸，可見美中雙邊關係趨於穩定。葉倫去年7月已訪問...

「股神」巴菲特又加碼買進西方石油 用股價下跌良機累積持股

申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）再加碼買進西方石油（Occident...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。