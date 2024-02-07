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美訪陸代表團轉達 美財政部長葉倫希望今年再度訪陸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政部長葉倫（左）去年7月訪陸時會見中國大陸副總理何立峰。美聯社
美國財政部長葉倫（左）去年7月訪陸時會見中國大陸副總理何立峰。美聯社

美國訪問中國大陸的官方代表團告訴北京官員，美國財政部長葉倫希望今年訪問大陸，可見美中雙邊關係趨於穩定。葉倫去年7月已訪問過大陸。

美國財政部周二發布新聞稿說，美方代表團本周和副總理何立峰在內的大陸官員會面時轉達這個訊息。葉倫11月在美國和何立峰會面時已表示，她計劃今年再度訪問中國大陸。

美國財政部表示，美國官員「坦率提出了令人擔憂的問題，包括中國的產業政策的做法和產能過剩，以及因此對美國勞工和企業造成的影響」。美國財政部也強調，代表團重申美國並不尋求經濟脫鉤。

北京方面在一份新聞稿中表示，中國就美國對陸加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓陸企，提出了中方的疑慮。新華社報導，何立峰告訴美國財政部負責國際事務的副部長尚博（Jay Shambaugh），雙方應穩定並發展中美經濟關係。

美中關係近年來因科技管制、間諜活動疑慮和台灣等問題而惡化，這次會談代表象徵美中恢復新一輪的交流。

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