紐約社區銀行一周蒸發45億美元 葉倫憂心商用地產損失

紐約社區銀行（NYCB）的股價最近五個交易日，已經四度出現兩位數跌幅，上周因為財報意外虧損和削減股利而引發的賣壓仍在延燒。

這家美國地區性的銀行周二股價暴跌22%，收於1997年以來最低。自1月31日發布財報以來，已該累計下跌約60%，公司市值蒸發約45億美元。

彭博資訊報導，投資人過去一周拋售NYCB股票，一些分析師放棄看漲預測，穆迪（Moody's）又把NYCB的信用評等納入降級觀察名單。

NYCB發布這次震撼公司股價財報之時，隨著該行去年完成收購Signature Bank的存款和部分貸款等交易，資產正升至1,000億美元以上，因此需要受到更嚴格的法規監管。偏偏NYCB偏重的辦公室商用不動產市場與多戶型住宅市場，可能轉弱，為銀行財務帶來挑戰。

美國財政部長葉倫周二在國會聽證會上表示，雖然商用不動產領域的損失令人擔憂，但美國監管機構正在努力確保金融體系的貸款損失準備金與流動性足以應對這類問題。她強調，「我不對單一銀行的情況置評，但是我們一直清楚商用不動產可能造成金融穩定風險，或為銀行體系帶來損失，這是需要特別監管留意之處」。

紐約社區銀行周二暴跌之前，有報導說，基於監管機關壓力，紐約社區銀行決定降低股利，而且將貸款損失準備金的提撥額提高到分析師預期的十倍以上。

Piper Sandler分析師Mark Fitzgibbon周二在報告中寫道：「雖然這條路可能會崎嶇不平，但我們仍對該行抱著建設性態度。」。Fitzgibbon繼續維持他對NYCB的加碼投資評級。

Wedbush分析師David Chiaverini則是在去年11月時，就將NYCB的投資評級降至減持，理由是租金受管制的紐約多戶型住宅貸款前景黯淡。當時在彭博追蹤的分析師中，他是唯一一位給出相當於賣出評級的分析師。

Chiaverini周二表示，雖然引發上周股價開始重挫的壓力並不令人意外，但情況變化之突然和幅度之大，卻令人意外。

紐約社區銀行上周公布引起最近這波拋售的財報後，市場擔憂不動產曝險，令地區銀行再度普遍承壓。股市整體持穩之際， KBW地區銀行業指數周二下跌1.4%，今年到目前跌幅已約12%。