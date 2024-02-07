大聯盟比賽全包了 ESPN福斯華納聯手建立線上影視平台

ESPN、福斯(Fox )和華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）將聯手推出超大型體育線上影視服務，提供來自所有大聯盟比賽的內容，整個體育和媒體格局將為之改觀。

這三家公司發布發布新聞稿說，這項尚未命名的服務將直接向消費者提供可以收看大量體育直播的頻道，譬如ESPN、TNT、Fox、FS1和ABC。

每家公司都將擁有此服務平台三分之一的所有權，預計今年秋季上線。

福斯、華納兄弟探索和ESPN母公司迪士尼(Disney)表示，新服務將為球迷提供更多選擇，並為那些取消傳統付費電視服務的觀眾提供一個以體育為中心的新服務。

這些公司原本的線上影視平台Disney+、Hulu和Max的用戶，也可以透過套裝服務的管道閱這項新服務。

新服務等於將美國職業美式足球大聯盟(NFL)、美國職業籃球聯賽(NBA)、美國職業棒球大聯盟(MLB)和國家冰球聯盟(NHL)的比賽全納入同一平台。