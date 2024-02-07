斥資165億美元 諾和諾德併藥品代工廠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）的減重藥持續供不應求，為紓解供給困境，諾和諾德母公司斥資165億美元買下代工藥廠Catalent，以增產相關藥品。

彭博資訊報導，諾和諾德母公司Novo控股將以165億美元（包含債務），收購全球最大代工藥廠之一的Catalent。依據三方協議，諾和諾德隨後將以110億美元，取得Catalent旗下的三家藥廠。Catalent併購案是諾和諾德及其母公司歷來的最大宗交易。

Novo控股5日表示，此交易以現金進行，價格為每股63.50美元，較Catalent 2日收盤溢價17%。Catalent股價在2021年9月約為每股140美元，但之後該公司替數家藥廠生產的藥物，爆發連串製造問題，受影響的包括莫德納的新冠疫苗和雷傑納榮藥廠（Regeneron）的熱門藥。

諾和諾德的減重藥Wegovy和糖尿病藥Ozempic都面臨供給短缺，該公司正加緊打造更強健的供應鏈。禮來（Eli Lilly）的減重注射藥Zepbound，在臨床實驗時讓患者減少的體重，高過諾和諾德，預料將成為史上最暢銷的藥物，使兩家公司的競爭日趨白熱化。

諾和諾德減重藥和糖尿病藥的需求激增，帶動該公司股價飆漲，如今已是歐洲最大的上市公司，市值超過5,200億美元。

新冠疫苗 減重 糖尿病

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