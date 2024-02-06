快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

美商務部長雷蒙多：預計未來8周內發放晶片補助

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國商務部長雷蒙多。路透
美國商務部長雷蒙多。路透

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）5日表示， 商務部計劃在未來2個月內，從政府的390億美元晶片補助計畫中，撥款數筆補助，以提振半導體製造業發展。

雷蒙多在接受路透採訪時說：「我們正與這些公司進行非常複雜且具挑戰的磋商。」「未來6到8周內，你將會看到更多公告。這是我們正在努力的目標。」她未具體說明正在與商務部磋商的公司。

雷蒙表示，她親自參與與晶片公司執行長的定期對話，「這些都是高度複雜而首見的設施。台積電、三星電子及英特爾（Intel）提議在美國建設的這類工廠－這些都是新一代的投資－規模之大與複雜程度都是美國前所未見的」。她去年12月曾說，預期未來一年將發放十幾項半導體晶片補助，包括數十億美元的資助。

儘管有景氣循環問題，雷蒙多仍樂觀看待晶片需求，「人工智慧將以我們從未見過的方式，帶動晶片需求」。

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

蘋果Vision Pro虛擬螢幕 搭英特爾版Mac解析度受限

聯電、英特爾合作 誰受惠？

澳網／謝淑薇雙料冠軍寫神奇紀錄 隊友笑稱：搞不懂她

劍指大陸？美國擬要求雲端運算業者了解客戶背景

相關新聞

股神鍾愛的這家石油公司CEO：油市明年底前將嚴重供應短缺

「股神」巴菲特鍾愛的西方石油公司（Occidental Petroleum），執行長荷洛柏（Vicki Hollub）警...

美商務部長雷蒙多：預計未來8周內發放晶片補助

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）5日表示， 商務部計劃在未來兩個月內，從政府的390億美元晶片補助計畫中...

開特斯拉戴VR頭盔被抓包 美運輸部長籲專心開車

美國一名男子被拍到戴著蘋果VR頭盔Vision Pro，坐在特斯拉駕駛座前讓車輛自動駕駛，這段影片在社群媒體瘋傳後，運輸...

美超微股價已漲成這樣 這位董事還砸114萬美元繼續加碼

輝達（Nvidia）連三日創新高，合作夥伴伺服器美超微（Super Micro Computer）同步以飆漲之速再創收盤...

小資理財／高通膨下冰箱省錢術 從爛掉青菜認清自己修正飲食預算

去年全球高通膨肆虐，食品價格高漲成為消費者最關心的民生話題，因為飲食是排在住與行之後，一般人每月最大的開銷來源，同時也是最難控制的支出項目之一。新的一年立下理財目標，如何在不縮減口腹之慾又顧及健康的同時，為荷包精打細算？財務顧問與營養師教你「冰箱省錢術」，首先得從那袋爛掉的青菜學會認清自己。

高盛上調目標價 輝達股價創新高

美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）預計人工智慧（AI）將蓬勃發展，上調晶片大廠輝達（NVIDIA）股票的目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。