拜登假影片流竄 Meta監察委員會籲更新深偽政策

臉書日前出現一段不實暗示美國總統拜登有戀童癖的影片，但未下架。Meta監察委員會已判定影片未違反公司現行規定，但認為這些規定「無一致性」且過於狹隘地聚焦於AI生成內容。

路透社報導，由Meta資助但獨立運作的監察委員會（Oversight Board）接獲一名使用者投訴，有一段關於拜登且經過修改的7秒鐘影片上傳於Meta旗下社群網站臉書（Facebook），並於去年10月對此案展開審查。

在各界日益擔憂民眾可能使用新的人工智慧（AI）技術左右今年選情之際，Meta監督委員會今天公布的決定，是第一個針對Meta「變造影音內容」政策做出的裁決，這項政策禁止發布特定類型經過竄改的影片。

監察委員會指出，Meta現行政策「缺乏具說服力的理由，無一致性、讓使用者感到混淆，未能清楚闡明公司試圖避免的傷害」。

監察委員會建議Meta更新規定，以涵蓋到錄音與影片內容，無論內容是否使用AI都應規範，並在辨識出遭移花接木的影音內容上加註標籤。

監察委員會並未要求讓這項政策適用於照片，僅提醒這麼做可能會使Meta因難度太高而無法執行政策。

根據這項裁決，旗下還有Instagram與WhatsApp的Meta在審查期間告知監察委員會，Meta打算更新這項政策，「以因應愈來愈逼真的新AI技術的演化」。

Meta今天在聲明中表示，公司正在研究這項裁決內容，並將在60天內公開回應。

上述在臉書上有關拜登的影片，竄改了拜登的真實影像。影片內容是拜登在2022年美國期中選舉期間與他的孫女互貼「我投票了」的貼紙，並在她臉頰上親吻。

Meta監察委員會說，一些修改過的影片版本是自2023年1月開始瘋傳。

監察委員會在裁決中表示，根據現行政策，Meta保留這段影片沒問題。Meta目前的政策禁止以民眾無法輕易辨識的方式進行剪輯或合成，且可能誤導民眾相信影片中的人物說出他們從未說過的言論，以及透過AI製作以假亂真的影片。

監察委員會表示，未經AI修改的內容「四處可見」，「不必然」比AI工具生成的內容「較不具誤導性」。

監察委員會說，這項政策也應該適用於純音檔內容，以及描述民眾在做他們從未做過的事的影片。

委員會又說，執行措施應該包括在內容上加註標籤，而不是像Meta當前的做法，選擇自平台上移除貼文。