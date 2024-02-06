我友邦瓜地馬拉外長告訴路透：考慮和陸建立貿易關係
瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透專訪表示，正考慮和中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣的現有邦交關係。
馬蒂內茲說：「我們將繼續和台灣在現有層面上合作，但總統指出，我們不能忽視中國所代表的的份量及實力。」
瓜地馬拉是台灣僅存的少數盟友之一，目前越來越多的國家選擇站在中國大陸一邊。
瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）1月中旬就職，權力轉移過程波折不斷。他誓言消除腐敗，並與中國建立關係。
馬蒂內茲說：「我們有意和他們接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係。」他表示，具體做法可能是成立「貿易代表處」，協助瓜地馬拉產品尋找中國市場。
馬蒂內茲強調，「我們公開來做，無意讓台灣或美國措手不及。」
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