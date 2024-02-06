美債今年來表現欠佳 市場對Fed降息預期變晚變少

儘管今年美國聯準會（Fed）將由升息大轉彎，變為降息的前景鼓舞人心，美國公債市場今年以來的表現並不好。

彭博美國公債總回報指數今年以來，除了一天例外，都持續低於去年底的水準。截至上周五，該指數今年已下跌約0.7%，抹去一部分2023年最後兩個月的7%漲幅。

彭博資訊分析，雖然這種虧損失並不少見。像是在2021這一年裡，彭博美國公債總回報指數從年頭到年尾都沒有轉正過。但這波美債低迷表現顯示，去年年底在美國通膨降溫之際，債券交易員太早反映對於降息的熱望。如今經濟數據顯示美國經濟仍然頗具韌性，交易員對降息時機和幅度的預期踩下剎車。

隨著經濟數據優於預期，以及一項服務業景氣數據強化了聯準會不太可能5月之前開始降息的訊息，美國10年期公債殖利率從上周五以來上漲28個基點，創2022年6月以來最大漲幅。隨著3月降息的定價迅速消退，在期貨市場上，交易員大量平倉5年期和10年期合約多頭部位。

AmeriVet證券的美國利率交易和策略主管Gregory Faranello說，「癥結出在利率走高。大家為利率要走低了做準備，結果利率卻持續升得更多，這因而令人覺得有些激動、有點緊張。」

畢竟才四周前，投資人還認為3月降息幾乎是很確定了，而現在市場認為3月降息25個基點的可能性，已經降至約10%。

交易員預計Fed今年全年將降息約116個基點，或是略低於五次的每次降息25個基點。相較1月中旬，市場預期降息六次，是Fed官員12月政策會議上預測中值的兩倍。