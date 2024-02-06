亞特蘭大聯邦準備銀行總裁：美國失業率目標下降
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周一（5日）在聯準會理事會和幾家地區聯準銀行主辦的線上勞動市場研討會上致開幕詞時表示，鑒於近年來勞動市場收緊的跡象，聯準會對美國失業率的長期預測已經顯著下降。
波斯提克說，2017年時，充分就業被認為是失業率在4.5%左右，但「情況發生了變化」。他說，不含新冠疫情造成的經濟衰退期間，失業率近七年一直低於4.5%。
他強調疫情對勞動市場造成的一些潛在結構性影響，包括遠距工作，而各行各業的工資成長在經歷過疫情期間的飆升之後，正恢復到更正常的模式。
波斯提克今年對貨幣政策擁有投票權，但他事先準備好的講稿並沒有對利率調整的時機或路徑發表評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言