亞特蘭大聯邦準備銀行總裁：美國失業率目標下降

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周一（5日）在聯準會理事會和幾家地區聯準銀行主辦的線上勞動市場研討會上致開幕詞時表示，鑒於近年來勞動市場收緊的跡象，聯準會對美國失業率的長期預測已經顯著下降。

波斯提克說，2017年時，充分就業被認為是失業率在4.5%左右，但「情況發生了變化」。他說，不含新冠疫情造成的經濟衰退期間，失業率近七年一直低於4.5%。

他強調疫情對勞動市場造成的一些潛在結構性影響，包括遠距工作，而各行各業的工資成長在經歷過疫情期間的飆升之後，正恢復到更正常的模式。

波斯提克今年對貨幣政策擁有投票權，但他事先準備好的講稿並沒有對利率調整的時機或路徑發表評論。