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AI帶動轉型 科技業今年至今又再裁掉3.2萬人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國科技公司Snap 5日裁員約540人，是科技業今天繼續縮減人力的最新例子。路透
美國科技公司Snap 5日裁員約540人，是科技業今天繼續縮減人力的最新例子。路透

今年才剛過一個多月，全球科技行業已經又執行新一波裁員。繼去年大範圍裁員之後，科技業今年又更進一步削減人力。

根據Layoffs.fyi的數據，2024年迄今，科技業已有大約3.2萬人失業。這家新創公司自疫情以來，一直在追蹤科技產業的裁員情況。

Snap是最新的例子，該公司周一裁員約10%，即約540名員工。本月稍早，軟體公司Okta表示會裁員7%，以削減成本，影響約400名員工。今年裁員的科技公司不勝枚舉，包括大型雇主亞馬遜（Amazon）、Salesforce和臉書母公司Meta Platforms等。

Layoffs.fyi創辦人Roger Lee在電子郵件中寫道，「鑑於高利率環境以及科技行業低迷的持續時間，都超過最初的預期，科技公司仍在努力糾正疫情期間的過度招募」。

Lee表示，近年主要有兩波裁員潮。一波是2020年第1季到第2季度的疫情初期，另一波是，從2022年第2季一直持續的升息帶來的效應。他說，「與一年前相比，今年的裁員規模通常較小，更有目標性」。

雖然經濟因素是科技產業裁員的主要原因，但Lee指出，許多公司把人工智慧（AI）競賽列為因素之一，因為科技公司正在把資源轉向以AI人才為重點。追蹤科技行業就業趨勢的CompTIA就分析，AI或是需要AI技能的職位招募廣告，今年1月較去年12月增加了約2,000個，達到17,479個。

也就是，科技業儘管又更裁減原有的工作職位，但同時也在積極新增像是AI等其他專長的工作職位。CompTIA的數據顯示，1月33,727個人才招募廣告處於活躍狀態，月增率為12個月來最大。

招募公司Insight Global執行長Bert Bean說：「我確實感覺大部分裁員已經完成，公司營運將開始反彈，但這仍然非常不確定。」他預期科技業就業市場會在未來大約兩個季裡，都將保持這種狀態，直到美國聯準會開始降息。

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