OECD預估：完全遏制通膨 言之過早

經濟合作發展組織（OECD）預估，美國聯準會（Fed）將在今年第2季降息，但認為全球主要央行絕不能放鬆戒備，現在斷言大幅升息已遏制潛在的物價壓力，還為時過早。

OECD 5日發表全球經濟展望期中報告，將今年全球經濟成長率比去年11月的預測上修0.2個百分點至2.9%，2025年則成長3%。美國今年經濟成長率預估，調高0.6個百分點至2.1%，明年則維持在成長1.7%；歐元區今、明兩年分別調降至0.6%和1.3%。

OECD說，美國和歐洲通膨放緩的速度也將更快。OECD將美國今年通膨預期下修0.6個百分點至2.2%，2025年預料進一步降至2%；歐元區今年的通膨預估為2.6%，明年續降至2.2%。

但OECD警告，供應鏈改善和大宗商品價格回落等有助於通膨降溫的因素正在消退，甚至出現逆轉，同時大多數國家的核心通膨率仍高於目標，單位勞動力成本上升。

此外，還有中東衝突推升航運和能源成本的風險。

OECD指出，現在要斷言始於2021年的通膨浪潮，將在2025年結束還為時過早，貨幣政策需要審慎以對，以確保潛在的通膨壓力獲得長久的控制。