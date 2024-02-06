鮑爾：3月之後才會降息

聯準會（Fed）主席鮑爾接受哥倫比亞廣播公司 （CBS）訪問時表示，決策官員仍預測今年將降息3碼左右，而且可能要等到3月之後才會降息。

鮑爾1日接受CBS「60分鐘」節目訪談，台灣5日上午8時播出。據CBS提供的文字稿，鮑爾重申，「幾乎所有」聯邦公開市場委員會（FOMC）的成員都認為將在今年某一時點降息，官員希望看到更多經濟數據，可確保通膨可持續實現2%的目標。

鮑爾表示，儘管官員們的最新利率預測要到3月會議時才公布，但在這段期間如果沒有發生什麼足以使官員們大幅改變預測的事情，則官員們對今年降息幅度的平均預測值是0.75個百分點（3碼）。

他指出，「如果經濟減弱，我們可能提早，且或許更快速降息」；「如果經濟情況，如果通膨確定更為持久，我們可能較晚，且或許較慢降息」。

鮑爾也表示，他不認為決策者對今年的利率預測會大幅改變。Fed官員去年12月預料，他們預期2024年底的聯邦資金利率為4.6%。

這段訪問是在上周五就業報告公布之前進行，鮑爾表示，勞動市場正朝向更佳的「平衡狀態」移動，「勞動市場仍非常、非常強勁。因此我本人及其他許多人原先擔憂的痛苦，並沒有發生，這的確是好事，而且是我們想要的結果」。

鮑爾表示，在大幅升息之後並未引發經濟或勞動市場大走下坡，「在歷史上並不尋常」。他說，「經濟更廣泛的情勢則是相當強勁，勞動市場強勁，而通膨正在下降。我與同僚們正試圖找到正確的時間，開始收回具有約束力的政策立場。時機即將來臨」。

從鮑爾的談話來看，債券投資人顯然對於加速降息的預期太過樂觀。美債價格5日聞聲下跌，美國10年期公債殖利率上揚逾9個基點至4.127%。金融市場之前一直賭Fed今年將降息6碼，並從3月起降；但鮑爾上周堅定表示不大可能這麼早就開始行動，加上元月就業數據超強，使今年初春（3月）降息的希望幾乎破滅。

Fed不急於降息，也開始動搖債市對Fed今年的預期心理。不過，市場目前仍反映今年會降息五次，因此不少投資人視美債下跌為逢低進場的買點。

隨著疫情後通膨壓力消退，Fed今年會開始降息，也讓債券交易者相信，利率最終會在某個時點開始下降，只是不肯定今年會降多少。