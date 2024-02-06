路透： 澳大利亞不擔心受中國經濟動蕩影響

對澳大利亞來說，中國已經成為一只隨時都會停止下蛋的金鵝。三十多年來，幾乎沒有哪一年未曾出現一觸即發的危機，其後果足以讓從中國流向澳大利亞貿易金庫的財富之河「斷流」。

近期的恐慌來源是中國股市崩盤和房地產開發商恆大的失敗，以及這可能對形同中國經濟支柱的房地產行業帶來的影響。這對澳大利亞來說應該是個壞消息，因為該行業是澳大利亞最大的出口收入來源──鋼鐵和鐵礦石的主要買家。

然而，儘管中國在澳大利亞經濟中扮演著舉足輕重的角色，悉尼大學中國研究中心主任古德曼（David Goodman）卻不認同澳大利亞依賴中國的觀點。他指出：「兩國的經濟完全互補，但不同之處在於我們（澳大利亞）在世界經濟中是真正開放的。」

古德曼補充道：「對我們來說，中國是最好的地方，別誤會我的意思，（但）如果沒有中國，我們就會到別的地方。我想每個人都能接受這一點。 」

出口需求旺盛

恆大如今的情勢實際上不足為奇，早在2021年澳大利亞儲備銀行就曾撰文提及此事，從那時起，恆大就一直是其政策展望中的一個關注點。

兩年多後，澳大利亞對中國的出口罕見地強勁。去年12月份的貨物出口額達到185億澳元（約120億美元），同比增長14.7%。過去一整年，中國購買了價值2030億澳元的澳大利亞產品，比2019年新冠疫情爆發前同期增長了37%。

其中大部分出口貨物是鐵礦石，排隊等著購買的買家不止中國一個。光是去年一年，鐵礦石就為澳大利亞創造了1870億澳元的收入。

1月份中國的礦物進口量已接近歷史最高水平，有助於將價格穩定在每噸130美元左右。這個行情這遠遠高於澳大利亞政府設定的每噸60美元，因此也為國庫稅收帶來一大筆意外之財，而這些收入正是工黨政府能夠承擔今年全面削減所得稅的主要原因。

其他出口商品也受益於最近北京和堪培拉之間外交關係的解凍，中國取消了對澳大利亞煤炭和大麥的限制，並可能很快就會降低對葡萄酒的關稅。

對其他行業有何影響？

疲軟的領域之一是旅遊業，目前中國遊客數量還不到疫情前水平的一半，這給賭場和奢侈品零售商帶來打擊。來自中國的學生人數也有所下降，但其他國家，尤其是來自印度的學生已經彌補了這一缺口，人數之多以至於政府正在收緊入境規則。

與全球礦業和能源公司花費的巨額資金相比，中國的投資一直是微不足道的，因此澳大利亞也未對其產生依賴。根據畢馬威（KPMG）和悉尼大學的數據，中國投資額的高點是2008年的160億美元，相比澳大利亞2.6萬億澳元（1.71萬億美元）的經濟來說只是滄海一粟。

然而，對中國的持續擔憂令澳元承壓。澳元目前徘徊在1澳元兌0.6500美元，而歷史標準表明澳元兌美元應該在0.7300美元左右，而這很大程度上是中國效應造成的。

但由於澳大利亞礦產以美元定價，因此目前局勢又對出口有利。澳大利亞央行的研究也顯示，這對其國內通脹的影響很小。

西太平洋銀行（Westpac）國際經濟總監埃利克拉克（Elliot Clarke）的結論是：「因此，除了目前市場情緒中可能看到的情況外，實際上並沒有明顯的破壞性力量。」他指出：「我們依賴中國開發商嗎？不，不完全如此。外國投資者是否認為危機有可能從中國向澳大利亞蔓延？不，也不完全如此。」

（路透社）

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