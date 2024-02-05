印度行動支付公司Paytm暴跌 距IPO價已跌掉80%

Paytm曾是印度最炙手可熱的新創公司，但股價上周開始狂跌，相較於2021年的IPO價格已跌掉近80%。

這家數位支付公司的股價連續第三天暴跌，繼上周四和上周五各跌19.99%和20%後，周一再跌10%（最新修正的跌停板限制）到創新低的每股4.38.5印度盧比（約5美元），儘管印度股市一直在觸及歷史新高。過去兩個交易日的暴跌已使市值蒸發24億美元。

該公司自2021年11月初次上市以來一直苦苦掙扎，當時便未能讓投資人相信，面對本土和美國科技公司日益激烈的競爭，它可以實現獲利。後來又遭遇監管上的麻煩——兩年前，印度央行禁止其銀行部門與新客戶簽約。

最近一輪暴跌是因為印度央行進一步打擊其業務。央行上周三以「持續違規」為由，突然下令Paytm的支付銀行停止接受存款，以及其他關鍵服務。Paytm因此陷入救火模式，試圖安撫投資人及3億多名客戶；但Paytm保證「立即採取措施」遵循監管機構要求，以及在周四盤後開電話會議，都未能阻止股票被拋售。

券商StoxBox研究主管Manish Chowdhury說：「印度央行下令對Paytm的整體業務構成聲譽上的風險，外界對其未來業務表現產生懷疑。」

Paytm於2017年與創辦人Vijay Shekhar Sharma合資成立支付銀行，當時可接受存款，但不能放貸。在周四的電話會議上，Sharma表示，央行的舉措「更像是減速丘」，Paytm今後將只與其他銀行合作。該公司否認了媒體關於其正在接受洗錢調查的報導。