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美媒再爆料 Tesla董事傳被迫與馬斯克一同吸毒、否則失社交資本

香港01／ 撰文：鄭文玥
特斯拉創辦人馬斯克。 歐新社
特斯拉創辦人馬斯克。 歐新社

外電再次報導，電動車巨頭特斯拉Tesla行政總裁馬斯克Elon Musk，有長期吸毒的習慣，並稱這在Tesla與SpaceX的幾位現任及前任董事中，人盡皆知，甚至部分董事與其一起吸毒。但有分析認為，這並不會過分引發投資者擔憂。

《華爾街日報》引述知情人士消息指，馬斯克在其商業夥伴中營造同儕壓力，致使部分Tesla董事認為必須與其共同服藥，否則將「失去在馬斯克圈子裏的社交資本」。

報導強調，Tesla的董事會未有對其吸毒問題進行調查，也並未紀錄對此的憂慮。Deepwater Asset Management合夥人曾表示，大多數投資者都不會在意，因為「想從馬斯克那裡賺到錢，就需忍受他的爭議」。

然Tesla（美：TSLA）股價今年以來持續低迷，最新報187.2美元，從年初至今挫約25%，開年時曾高見251美元。

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延伸閱讀：

馬斯克身家岌岌可危！Tesla發放560億美元天價薪酬 遭判無效

Tesla暴瀉累馬斯克身家縮水 失福布斯首富寶座 LVMH董事長登頂

文章授權轉載自《香港01》

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