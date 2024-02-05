今台股封關！開盤前 五件國際事不可不知

美國股市周五進一步擴大本周戰果，標普500指數和道瓊工業指數雙雙再創新高，不僅有科技巨人股價掌腰，周五就業超強數據也提振了企業獲利展望。不過，未來聯準會（Fed）降息步調勢必不如市場期待，屢創新高的美股繼續攀高之路也難平順。以下是台股今天（5日）封關日前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股靠七雄和超強就業再創新高 後續漲勢恐因Fed而鬆動

標普500指數周五上漲1.1%，再創歷史新高，邁向5,000點大關。道瓊工業指數漲約135點，今年來已九度刷新收盤紀錄。那斯達克綜合指數大漲1.7%。三大股指都連續四周走高。

費城半導體指數周五上漲1.3%，台積電ADR大漲2.1%，較台北交易溢價13.9%。

科技股「七雄」再度成為焦點，Meta公布兩年來最大的單季營收成長並首度配息，股價飆漲20%，單一市值爆增2,045億美元，創下美國上市公司史上最大單日市值漲勢。亞馬遜也因營收和獲利優於預期，股價大漲7.9%。蘋果大陸業績不如分析師所料，但收盤跌幅收斂至0.5%。Alphabet和微軟的股價發布財報後周四下跌，但周五再度走高。

不過，美國經濟數據如此強勁，讓投資人面臨一個措手不及的問題：Fed若降息步調不如市場期待，又怎能繼續推動美股續創新高？

John Hancock 投資管理公司共同首席策略師米斯金（Matthew Miskin）說：「回顧第4季和最近股市的反彈，很大程度是受到Fed轉向（轉鴿）的觀念所推動，而這種轉向正從我們眼前消失。」

Fed官員再為降息預期降溫

美國聯準會（Fed）兩位官員接連對降息前景發表談話。在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的理事鮑曼表示，她認為利率維持於當前水準下，通膨將進一步走低，Fed官員現在就考慮降息為時過早。今年無投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比則說，在降息前，他要看到更多通膨朝2％目標邁進的證據 。

陸股失血 證監會維穩 專家籲建立平準基金

隨著基金經理繼續從中國撤資，陸股今年失血已擴大至逾1.3兆美元。中國證監會部署維護資本市場穩定工作，宣稱要依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。官方智庫中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝建議，政府應盡快建立平準基金以提振市場信心，目標是使其規模達到人民幣10兆元甚至更多。

除了陸股跌跌不休、房市難以脫困，經濟舉步維艱外，至少還有一件事讓中國國內投資者輾轉反側：那就是美國前總統川普可能贏得11月的大選。高盛集團過去一周在北京和上海和共同基金、私募股權基金、保險公司的資產管理部門等在岸客戶交談後得到這個結論。

大陸創紀錄的20億美元資金轉進外國ETF

對本土股市慘淡行情倍感沮喪，大陸投資者尋找出路，創紀錄規模的中國資金正在流向海外股票。

1月，33支追蹤除香港海外基準指數的境內交易所交易基金(ETF)淨流入20億美元資金。這是2020年末彭博有數據以來的最大單月紀錄。其中逾一半隨著標普500指數創新高而流入美國股市，另有2.04億美元流入了日本。

紅海危機效應 石油貿易走向區域化

隨著紅海地區的武裝攻擊愈演愈烈和運費扶搖直上，各國石油買家就近取得石油供應的吸引力愈來愈高，似乎正導致全球油市走向「區域化」。

彭博資訊報導，美軍繼2日襲擊伊朗伊斯蘭革命衛隊及其民兵部隊在伊拉克和敘利亞的據點後，3日又聯合英國等盟軍對伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」在葉門13個據點發動攻擊，顯示美國日益涉入當地衝突。