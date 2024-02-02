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Meta營收展望佳 將首度發股利、買500億美元庫藏股 股價飆15%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Meta Platforms周四公布亮麗財報，且宣布將首度發股利，以及買回500億美元庫藏股。美聯社
Meta Platforms周四公布亮麗財報，且宣布將首度發股利，以及買回500億美元庫藏股。美聯社

臉書和Instagram的母公司MetaPlateforms本季營收展望超出分析師預期，顯示數位廣告市場持續強勁，該公司還宣布將首度發放股利，以及買回500億美元庫藏股的計畫，股價應聲在盤後交易飆高逾15%。

Meta周四表示，3月26日將支付每股50美分的現金股利。這表明在受到2022年底和2023年廣告下滑的衝撃後，成長持續復甦。股價上漲使Meta市值在最近重返1兆美元後又再增加逾1,400億美元。

在截至3月的本季（第1季），營收預料在345億到370億美元間，高於彭博彙編的分析師預估值336億美元，而2024年支出將落在940億到990億美元間。

這家社群媒體巨擘去年第4季的業績也很亮麗：營收由一年前的322億美元成長25%到401億美元，表現優於LSEG預估的391.8億美元，且增速是2021年年中以來最快；於此同時，支出年減8%到237.3億美元，營業利益率增逾一倍到41%，顯示削減成本的舉措有效強化獲利能力；獲利從一年前的46.5億美元，或每股1.76美元，增加2倍到140億美元，或每股5.33美元。

Meta的Reality Labs部門上季銷售超過10億美元，雖然虛擬實境有46.5億美元的虧損。

執行長祖克柏表示：「我們上季不錯，社群和業務持續成長，在推進AI和元宇宙的願景上，取得了很大進展。」

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