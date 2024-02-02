蘋果營收重返成長、獲利優預期 但大中華區困境依舊

蘋果（Apple）周四發布財報，儘管iPhone銷量優於預期，公司營收也恢復增長，但大中華區的低迷加劇。

在截至12月30日的第1季，大中華市場的銷售下降13%至208億美元，不如去年同期的240億美元，也遠低於分析師預測的235億美元，這是蘋果自2020年第1季以來在亞洲最疲軟的假日季，反映出來自競爭對手華為的壓力。

財務長梅斯特里淡化了大中華區銷售下滑的問題，部分歸咎於美元走強。他說，那裡的iPhone安裝量創下新紀錄，該公司「升級換機與一年前相比有穩健的成長」。

Aptus Capital Advisors的Dave Wagner說，「投資人對大中華區的數字感到憂心，但那不如想像糟，而且如果考慮匯率，跌幅僅個位數，投資人現在只是不信而已」。

財報發布後，該公司股價在盤後交易下跌超過3%。這支股票周四在常規交易時段上漲1.33%到186.86美元，今年來挫低2.9%。

梅斯特里還警告，蘋果的銷售成長可能不會持久。與去年同期相比，本季將面臨嚴峻挑戰，當時對iPhone的被壓抑需求推升銷售大增近50億美元。蘋果一年前正從中國大陸防疫封鎖引發的供應鏈緊張中恢復過來，消費者對iPhone的需求非常旺盛。

梅斯特里在電話會議裡說：「如果去年營收剔除此一影響，預計3月這一季的公司總營收和 iPhone營收將與去年同期相近。」分析師此前預計本季銷售將增加1%。

蘋果正面臨中國大陸消費者支出降溫和政府對外國技術禁令擴大的問題，但整體營收成長2.1%到1,196億美元，優於市場共識的增長1%到1,180億美元，成功避免了營收連五季下滑的窘境。iPhone是大亮點，銷售增長6%到697億美元，超越分析師預期的686億美元，且服務收入創新高，因活躍的蘋果裝置已超過22億台。

蘋果的服務業務，包括App Store、iCloud、Apple Pay和Apple TV，上季營收231億美元，比前一年的207億美元大幅成長11% ，繼續擴大在該公司業務裡的占比。

上季淨利為339億美元，不如去年同期的300億美元。稀釋每股盈餘為2.18美元, 較一年前增長16%，高於預期的2.11美元。

財報發布前夕，蘋果推出了售價3,499美元的混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro。該裝置使公司進入了自2015年來的首個重要新類別，同時也將蘋果帶入一個陌生領域：虛擬實境和擴增實境。

執行長庫克還表示，蘋果將在今年宣布AI功能。目前，蘋果的科技同業都在向AI領域傾注資金，投資人對該公司在該議題的最新進展翹首以待。