美元下跌 市場預期美國聯準會將在5月降息

美元指數周四下跌，因投資人繼續押注美國聯準會@=（Fed）更接近要降息，雖然聯準會主席鮑爾已表示不太可能在3月就調降利息。

鮑爾說，美國利率已經見頂，將會在未來幾個月降息。美國通膨繼續下降，預期就業和經濟將會持續增長。但他拒絕宣布持續兩年的抗通膨行動已經取得勝利，也沒有確認已經實現了Fed所追求的經濟「軟著陸」，更沒有承諾最快將在3月19～20日的利率會議時降息。

ForexLive駐多倫多的首席貨幣分析師Adam Button表示，「聯準會決策官員近期談話，共同主題是不願放任市場對降息的預期」。

鮑爾說，3月降息並不是決策者的「基線情境」，受此影響，美元一開始有反彈，但在周四走軟。美國今天將公布關鍵就業數據。

根據芝商所的FedWatch工具，交易商目前預計3月降息的可能性為39%，5月降息的可能性為94%。

FX Street駐紐約的資深分析師Joseph Trevisani說：「儘管鮑威爾直接表示我們還沒準備好這麼做，但市場仍將首次降息時間預期移至下一次會議。」他提到，交易員預期美國經濟將會放緩，但「還沒有看到」。

今天將公布的就業報告預計1月新增就業職位會有18萬個。周四發布的經濟數據則是顯示，美國第4季4非農生產率增幅超預期，上周初領失業金人數增加。1月美國製造業也趨於穩定，新訂單反彈。

依彭博資訊報價，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY），周四下跌0.22%至103.048。

美國公債殖利率下跌也拖累了周四的美元走勢。美國銀行股周四繼續遭到拋售，延續了前一天的跌勢，利空主要來自區域性的銀行紐約社區銀行（NYCB）公告其商用不動產投資組合出現虧損。市場重燃對美國銀行業健康狀況的擔憂。

這種情緒提振了可做為避險的日圓行情。日圓兌美元上漲0.45%，尾盤報146.29日圓兌美元。

英國央行周四採取了略微鷹派的基調，儘管該行在政策聲明中，刪去了如果出現更持久的通膨壓力就需要「進一步緊縮」的警告。英國央行總裁貝利表示，「我們需要看到更多證據，證明通膨率將一路下滑至2%的目標，並保持在這個水準，然後我們才能降息」。

Ballinger & Co的外匯市場分析師Kyle Chapman分析，在歐洲央行和美國聯準會均暗示降息之時，英國央行對降息討論保持沉默的態度，繼續讓英國成為一個例外。英鎊兌美元周四上漲0.5%，報1.2746美元兌1英鎊。

歐元兌美元也上漲0.5%，至1.0872美元兌歐元，主要是歐元區通膨降溫程度不如預期之後，利差變動有利於歐元。

周四的另一項利率決策來自瑞典央行，瑞典央行一如預期將關鍵利率維持在4.00%不變。該行表示，如果通膨繼續放緩，或許能將首次降息時間提前，最快可能提前到2024年上半年。瑞典克朗兌美元持穩，報10.39克朗兌1美元。