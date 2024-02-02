台積電ADR漲0.38% 較台北交易溢價13.14%

台積電ADR周四上漲0.38%，收在113.39美元，較台北交易溢價13.14%。費城半導體指數@=同日上漲0.46%。

美國股市三大指數周四上漲。道瓊工業指數上漲369.54點或0.97%，收在38,519.84點；標普500指數上漲60.54點或1.25%，收在4,906.19點；那斯達克指數上漲197.63點或1.30%，收在15,361.64點。

台灣加權股價指數周四上漲78.55點，收在17,968.11點，台積電持平，收在628.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 141.77 -2.58 133.00 +6.60

中華電 CHT 119.59 +1.57 120.00 -0.34

台積電 TSM 710.52 +0.38 628.00 +13.14

聯電 UMC 48.19 -0.26 49.05 -1.76

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據