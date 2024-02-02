美股三大指數均反彈收高 財報和就業報告成焦點

美國股市周四反彈，科技股的行情一直延續到盤後交易時段，主要是Meta Platforms和亞馬遜兩巨擘的展望令人驚喜，儘管蘋果因為大中華區的營收不及預期而股價下跌。與此同時，投資人開始關注一系列備受矚目的財報和周五即將出爐的就業報告。聯準會周三已打消了最早可能在3月開始降息的市場押注。

道瓊工業指數上漲0.97%到38,519.84點；標普500指數攀升1.25%到4,906.19點。那斯達克指數勁揚1.30%，收在15,361.64點。

GLOBALT駐亞特蘭大的資深投資組合經理Thomas Martin表示：「市場進一步消化聯準會的決策。這仍然是一個增長型市場，昨天的拋售反應過度。所以今天迎來反彈。」

Meta Platforms公布了優於預期的營收並宣布首次派發股利後，股價在盤後交易上漲。

亞馬遜發布財報後在盤後交易中上漲。

蘋果公布的利潤和營收超過分析師預期，但在大中華區的銷售未達目標，股價在盤後交易下跌。

周三，聯邦公開市場委員會（FOMC）一如預期地維持政策利率不變。在新聞發布會上，聯準會主席鮑爾表示「不太可能」在3月降息，這重置了市場對聯準會在第1季轉向鴿派的預期，引發大幅拋售。

KBW地區銀行業指數下跌2.3%，是受到紐約社區銀行（New York Community Bancorp）股價急挫11.1%拖累，此前該銀行表示，商業房地產投資組合出現虧損，再度引發市場對美國地區性銀行健康狀況的擔憂。

更廣泛的標普銀行業指數表現稍好，日內下跌1.4%。

第4季財報季正全面展開，標普500成分股企業已有208家發布季報。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，80%的公司獲利超出預期。分析師目前預計標普500成分股企業第4季的總體獲利較一年前成長6.4%，優於1月1日預估的4.7%增幅。

一系列經濟數據顯示，生產率提高有助於降低勞動成本，而宣布裁員人數和每周初請領失業救濟金人數增加，則進一步證明了勞動市場趨軟，聯準會認為這是確保通膨率能持續下降的先決條件。

U.S. Bank Wealth Management資深投資總監Bill Northey說：「在明天發布非農就業報告前夕，我們認為這些數據與健康但趨緩的勞動市場一致。（這些報告）與我們對2024年經濟走勢的看法一致；也就是，經濟將繼續增長，但增速放緩。」

在標普500指數的11大類股指數裡，有10大類股上漲，其中非必需消費類股領漲，漲幅1.98%，其次是必需消費類股，漲幅為1.97%。

製藥公司Merck大漲4.6%，此前該公司公布了強勁的第4季財報。高通（Qualcomm）因擔心安卓系統在中國大陸的銷售而下跌5.0%。Honeywell挫低2.4%，此前這家多元化工業集團公布的第1季財測令人失望。