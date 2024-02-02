美揮重拳 擬再制裁陸科技業

美國再對大陸科技業揮出重拳，兩強科技戰白熱化。美國國防部1月31日更新協助中國大陸軍方的企業清單，納入大陸儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲和臉部辨識業者曠視科技等公司，使這些企業遭遇更多制裁的風險升高。

根據美國國防部網站，五角大廈依照2021年度國防授權法（NDAA）1260H節法定要求，公布在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」（Chinese military companies）更新名單。

長江存儲、曠視科技、中微半導體，以及支持中國大陸多家知名新創公司的私募基金IDG Capital等，都被列入這項所謂的1260H條款的清單。

路透指出，遭新增列入這項清單，不代表立即禁止貿易往來，但遭指定的企業將承受重大聲譽風險，也向美國實體發出嚴厲示警，與這些企業開展業務存在風險，也可能增加美國財政部制裁這些企業的壓力。1260H條款明文限制取得美國國防部的部分合約。另一方面，美國政府也將對這些被列入名單的企業進行更高程度觀察，未來可能增加對這些企業制裁。

這項清單除了大陸主要電信和航太業者，也納入華為和中芯國際。華盛頓已對華為、中芯國際和國防部清單上的其他公司實施出口管制和其他制裁。美國視中國大陸為威脅國安的地緣政治競爭對手。華為和中芯都已被禁止採購美國軟體和電子元件。

過去幾年，美國政府愈來愈擔心所謂的「中國軍民融合策略」，視同一般民企以某種方式幫助中國人民解放軍。

先前遭到美國政府被列入相關名單的廠商，包括中國航空工業集團、華大基因、中國移動、中海油，以及中國鐵建。這次更新名單新增長江存儲、曠視科技、禾賽科技、東方網力之外，還包括中國長江三峽集團、中國建設科技集團股份有限公司、依圖科技，以及無人機生產商縱橫股份、盟升電子、航宇科技和科思科技等。

對於美方的作法，大陸外交部昨（1）日表達堅決反對，並指出美國劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，「破壞中美正常經貿合作」。