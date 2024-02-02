Fed鴿中帶鷹 鮑爾：3月不太可能降息

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電
聯準會主席鮑爾 (美聯社)
聯準會主席鮑爾 (美聯社)

美國聯準會（Fed）1月決議維持利率不變，並刪除決策聲明中的緊縮傾向措辭，暗示政策轉向，但強調近期還不打算降息

主席鮑爾更直言他認為3月降息可能性不高，因為這不是Fed考慮今年放鬆貨幣政策時的「基本情況」，立場轉向「鴿中帶鷹」，暗示雖然即將降息但也想擊沉市場的3月降息預期。

負責制定Fed貨幣政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在美東時間1月31日下午2時（台灣2月1日凌晨3時）一致決議，維持聯邦資金利率區間於5.25%~5.5%不變，但大幅調整決策聲明措辭，「委員會研判，達成就業與通膨目標的風險正邁向更佳的平衡態勢」，並且刪除升息傾向的用語，但也暗示不急於降息，表示「在對通膨率持續邁向2%更有信心之前，不宜降低目標區間」。

近月來通膨下降，已使市場押注Fed可能在3月開始降息。但鮑爾在會後記者會上表示，Fed仍需要「更強的信心」，才能認定通膨「持續」下降。他強調，「照今天的會議，我可以告訴諸位，我認為我們不太可能在3月會議時就能達到此種信心水準」。

美國經濟與勞動市場仍比許多經濟學者的預期更強堅韌，鮑爾在盛讚經濟表現良好之餘，也堅持Fed仍需要更多證據證明通膨將持續下降。他表示，「我們不會宣告勝利」。他說，經濟展望仍「不確定」，且「不篤定」通膨將會降到2%目標，「如果適當，我們準備維持目前的利率目標區間更久」。

鮑爾也表示，決策官員在這次會議已開始討論如何停止目前的縮表措施，計劃在3月「深入」討論縮表問題。

經濟學家指出，Fed決策聲明與鮑爾的發言都比去年12月更偏鷹派，反映政策立場正從緊縮，轉為「鴿中帶鷹」的中立，不會過快偏鴿，市場大失所望，美股1月31日重挫，有「恐慌指數」之稱的VIX指數一度飆升近10%，歐亞股市1日盤中也表現低迷。

在Fed宣布最新貨幣決策後，市場預期3月降息的機率已降至35.5%，低於前一天的52.8%；5月降息機率則升至61.9%，高盛也預期Fed將在5月開始降息。

Fed 通膨 降息

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