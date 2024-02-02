聽新聞
test
0:00 / 0:00

六年來最佳成績 韓半導體外銷大增56%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓1日公布，1月出口成長18%，連續第四個月維持正成長，且是2022年5月以來年升幅首次重回兩位數，主要是半導體需求持續增長，出口額年增56.2%，創73個月以來最大增幅，也為2024年景氣開啟樂觀的起頭。

南韓海關公布數據顯示，因今年1月工作天數比去年多，整體出口額達546.9億美元，成長18%，略高於經濟學家原估的17.6%；經工作日調整後的成長幅度則是5.7%。整體進口下降7.8%，貿易順差收斂至3億美元。

帶動南韓出口復甦的最大動力是半導體外銷，較去年同期大增56.2%，創下2017年12月來最大單月增幅。記憶體月出口額達52.79億美元，年增逾九成，遠超過整體半導體品項增幅。

花旗由新興市場經濟研究主管蔡真真所領銜的分析師團隊本周寫道：「近幾個月來，台灣和南韓電子出口成長尤為強勁，若科技上升周期擴大，經濟上也會惠及越南、新加坡和馬來西亞」。

海關數據也顯示，15項主要出口品項中，共有13項在1月出口較去年同月增加，1月汽車出口成長24.8%，已連續19個月成長。一般機械、消費家電和電腦外銷也都以兩位數成長。

按外銷地劃分，對中國大陸出口成長16.1%，時隔20個月轉為正成長，中國也重登南韓最大出口國；對美國出口增長26.9%，連六月保持增長，對歐盟出口增長5.2%。

半導體 南韓

延伸閱讀

1周3挑釁 北韓證實再射巡弋飛彈 測試俄製武器？

英國嚴管食安 歐盟產品進口先檢查

2023年5月以來第3次 美軍F-16戰機墜毀南韓外海

又又又來了！南韓軍方證實北韓一周內第3度發射數枚巡弋飛彈

相關新聞

聯準會鴿中帶鷹 3月降息落空

美國聯準會（Ｆｅｄ）昨天決議維持利率不變，並刪除決策聲明中的緊縮傾向措辭，暗示政策轉向，但強調近期還不打算降息，主席鮑爾...

亞歐1月製造業景氣好轉 台灣回升至近一年來最強

亞洲多國與歐元區1月製造業景氣同步好轉，主要受惠於關鍵市場的需求轉強，抵銷了中國大陸經濟頹勢的衝擊，台灣製造業景氣回升至...

Volvo金援電動車新創 喊卡

富豪汽車（Volvo）2月1日說，將停止資助電動車品牌Polestar，並把這項責任轉交給富豪母公司吉利控股集團，考慮把...

英利率不動 暗示考慮降息

英格蘭銀行（英國央行）1日召開貨幣政策委員會議，維持政策利率在5.25%，符合預期；央行並首次暗示準備考慮降息，但現在還...

供應鏈通膨可能觸頂…歐亞線海運價下滑

根據海空運費率基準平台Xeneta對最新數據的分析，因紅海危機和葉門叛軍青年運動持續襲擊貨輪導致的供應鏈通膨急飆，在全球...

美商辦跌價 重傷地區銀行

美國商用不動產價值直直落，導致紐約社區銀行（New York Community Bancorp，NYCB）因認列呆帳損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。