六年來最佳成績 韓半導體外銷大增56%

南韓1日公布，1月出口成長18%，連續第四個月維持正成長，且是2022年5月以來年升幅首次重回兩位數，主要是半導體需求持續增長，出口額年增56.2%，創73個月以來最大增幅，也為2024年景氣開啟樂觀的起頭。

南韓海關公布數據顯示，因今年1月工作天數比去年多，整體出口額達546.9億美元，成長18%，略高於經濟學家原估的17.6%；經工作日調整後的成長幅度則是5.7%。整體進口下降7.8%，貿易順差收斂至3億美元。

帶動南韓出口復甦的最大動力是半導體外銷，較去年同期大增56.2%，創下2017年12月來最大單月增幅。記憶體月出口額達52.79億美元，年增逾九成，遠超過整體半導體品項增幅。

花旗由新興市場經濟研究主管蔡真真所領銜的分析師團隊本周寫道：「近幾個月來，台灣和南韓電子出口成長尤為強勁，若科技上升周期擴大，經濟上也會惠及越南、新加坡和馬來西亞」。

海關數據也顯示，15項主要出口品項中，共有13項在1月出口較去年同月增加，1月汽車出口成長24.8%，已連續19個月成長。一般機械、消費家電和電腦外銷也都以兩位數成長。

按外銷地劃分，對中國大陸出口成長16.1%，時隔20個月轉為正成長，中國也重登南韓最大出口國；對美國出口增長26.9%，連六月保持增長，對歐盟出口增長5.2%。