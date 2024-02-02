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美商辦跌價 重傷地區銀行

經濟日報／ 編譯黃淑玲劉忠勇／綜合外電

美國商用不動產價值直直落，導致紐約社區銀行（New York Community Bancorp，NYCB）因認列呆帳損失而出現虧損。遠在日本的Aozora銀行也以同樣理由認列損失，1日股價崩跌逾20%。此事也提醒了大家，美國一些地區銀行的痛苦可能才準備開始顯現。

紐約社區銀行（簡稱NYCB）1月31日表示，決定大砍股利與準備金，引爆股票當日收盤崩跌38%，寫歷來最慘跌幅，KBW區域銀行指數也受拖累，出現自去年3月矽谷銀行（SVB）倒閉以來最差表現。當時不只SVB，還有一家加密幣友善銀行Signature Bank也宣布破產，之後NYCB出手收購其部分資產。事隔不到一年，NYCB上季出現每股虧損0.36美元，不及分析師預估的每股盈餘0.27美元，同時還宣布將削減70%的股息，並增加資本以充實其資產負債表。

美國商用不動產價值大幅滑落早已眾所周知，但哪些特定的貸款可能受到衝擊並不清楚才令人擔心。

信評機構穆迪已把NYCB列入負向觀察名單，目前評級在Baa3這個最低的投資等級，可能會墮入垃圾級。穆迪說，對NYCB評級處置，是因為該銀行在紐約辦公室市場與公寓房產上的意外虧損，加上獲利疲弱、資本額顯著減少等狀況。

更令人憂心的是，日本的青空銀行2月1日宣布，本會計年度料淨損280億日圓（1.91億美元），原本預估會獲利240億日圓，股價聞聲崩跌21%。遲至去年11月，社長谷川啟還表示，青空銀行應該不至於要為美國地產放款大幅增列準備金。

松井證券資深市場分析師窪田朋一郎說：「太震驚了，原本以為最壞狀況已過，銀行已列足準備金。」

由於借貸成本不斷升高，美國商用不動產市場價值受到沉重打擊。從自疫情開始，遠距工作減少了租戶的需求，辦公室物業便已面臨壓力。據房地產分析公司Green Street的統計，美國辦公室價格過去12個月下跌了25％。

青空以承貸海外房地產而著稱，4兆日圓貸款組合中，超過三分之一是海外貸款。截至去年12月，對美國辦公室放款餘額為18.9億美元。

松井證券的窪田認為，日本其他銀行不太可能受到影響，青空銀行曝險本來就高於同業。他表示，日本三大銀行已建立足夠的風險控管措施。

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