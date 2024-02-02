特斯拉電池廠 傳買寧德設備
彭博資訊報導，特斯拉據了解將擴大在內華達州的電池生產，計劃闢建一個小型設施，使用中國大陸電池製造商寧德時代閒置的設備來製造電池。
消息來源說，特斯拉計劃向寧德時代購買設備，完全由自己掌控這些製造設備，而且負擔100%成本，寧德時代的人員只會協助將機器設備架設完成，其他範疇都不會涉入。
一位知情人士表示，這是特斯拉致力在美國境內建立磷酸鐵鋰電池供應鏈的一環，新建電池廠產出的電池，將供給特斯拉製造大型電池產品Megapack。特斯拉認為，這樣的設備購買安排，是建立新的生產設施相當有成本效率的方式。
由於只是向寧德時代購買設備，將中國廠商的介入程度減至最低，特斯拉如此安排，可望避免遭受批評。美國國會議員與拜登政府，現在都加強審查美國企業與中國企業在多個領域的合作，電池製造就在其中。
另外，特斯拉執行長馬斯克表示，將請股東投票決定是否將公司註冊地從德拉瓦州遷往德州。在此之前，德拉瓦州的一名法官宣布他的薪酬方案無效，稱薪酬過高。
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