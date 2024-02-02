Volvo金援電動車新創 喊卡

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
富豪汽車（Volvo）2月1日說，將停止資助電動車品牌Polestar。（路透）
富豪汽車（Volvo）2月1日說，將停止資助電動車品牌Polestar。（路透）

富豪汽車（Volvo）2月1日說，將停止資助電動車品牌Polestar，並把這項責任轉交給富豪母公司吉利控股集團，考慮把Polestar的股權出脫給吉利。富豪股價早盤在瑞典股市應聲跳漲逾30%。

路透報導，富豪高度參與Polestar的經營，持有該公司48%股權，常被分析師抨擊這項持股是在耗費富豪的資源。一如其他電動車業者和新創公司，Polestar的業務難以取得進展，尤其是美國電動車大廠特斯拉在去年發動了價格戰。

Polestar上月稍早表示，未達成已下調的2023年出貨目標。該公司的股價，自2022年6月透過特殊目的收購公司（SPAC）掛牌以來，已暴跌逾83%。富豪車顯然也受拖累，同樣這段時間股價跌約60%。富豪說，已考慮把Polestar的股權出脫給吉利，這將使吉利直接持有該品牌。

吉利在另一份聲明中表示，樂見富豪把資源專注在自身的產品研發，將在未來持續為Polestar提供完整的營運和財務支持，「這種支持不需要吉利減少對富豪的持股」。然而，經紀商Bernstein認為，吉利的生態體系有可能減持富豪股票。

Polestar上周說，計劃全球裁員約450人，占整體人力15%左右，以因應「充滿挑戰的市況」。該公司也在11月說，將試圖減少對外部援助的依賴，發布了營運整頓計畫，其中包含從富豪和吉利取得額外的貸款。

富豪停止金援，可能令外界質疑Polestar的生存能力，該公司的目標是在2025年損益兩平。分析師指出，讓Polestar併入吉利更為合理。

富豪同日公布上季營業利益，達67億瑞典克朗（6.44億美元），比去年同期激增28億克朗，也高於市場預期的65億克朗。富豪上季純電動車的利潤率為13%，比前一季增加4個百分點。儘管電動車需求拉警報、許多人認為電動車獲利將低於預期，但富豪電動車的利潤率上揚，支撐了執行長羅文認定相關利潤將持續增加的堅定立場。

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