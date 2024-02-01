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Fed有望在3月降息？彭博專欄作家這樣看

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
聯準會（Fed）主席​鮑爾於美東時間1月31日的決策會後記者會上，強調3月降息「不是最可能的情況，或基本情況」。鮑爾之前從未做出如此清楚的政策指引，對市場衝擊在所難免。美聯社​
聯準會（Fed）主席​鮑爾於美東時間1月31日的決策會後記者會上，強調3月降息「不是最可能的情況，或基本情況」。鮑爾之前從未做出如此清楚的政策指引，對市場衝擊在所難免。美聯社​

彭博資訊金融市場資深專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，美國聯準會@=（Fed）主席鮑爾於美東時間1月31日下午在記者會上的發言，已相當清楚地表示Fed不大可能在3月開始降息，尤其是他強調3月降息「不是最可能的情況，或基本情況」。鮑爾之前從未做出如此清楚的政策指引，對市場衝擊在所難免。

美國股市顯然對Fed即將降息下注最大，因此受傷也最重，標普500指數及那斯達克綜合指數都出現數月來的最大單日跌幅。但反觀公債價格卻回升，10年期殖利率降到4%以下，完全不受長期公債發行量將增加的影響；紐約社區銀行（New York Community Bank）發生營運困難，更促使投資人湧向公債。

歐瑟士說，資金從股市移向債市，證明1月的最後一天是「脫險日」，也是去年3月美國地區性銀行倒閉風波以來最激進的「脫險日」，主角當然是紐約社區銀行提撥5.5億美元的不良放款損失。但投資人對大型科技股高度緊張，也難辭其咎。依據市場慣例，當區域性銀行出包時，投資人會買進科技股，因為Fed可能會放鬆信用；當公債上漲時，也會買進科技股。但31日科技股的表現卻超弱，主要是因為大型科技公司的業績未能滿足市場的預期。

鮑爾在記者會上多次表示，他認為通膨數據改善相當不錯，但他要的更多，而且未必是更漂亮的數據。弦外之音，則是他決心避免重蹈1970年代太早降息的覆轍，尤其是在就業市場仍然良好之際。他明確表示，一旦Fed看到夠多的數據，則今年內可能多次降息。換言之，鮑爾正在「慢功出細活」，隨時校準因應政策，讓經濟能夠達成軟著陸。

鮑爾其實說得非常清楚。過去六個月來核心通膨率換算成年增率後只有1.9%，這的確是Fed希望見到的情況，但決策官員仍須看到更多數據。時間推進，以及經濟數據持續樂觀，是Fed開始降息的必要條件。未來六個月的通膨數據，可能不會像過去六個月那樣良好，這也正是降息時機比市場預期較晚的主要原因。

但風險並未消失無蹤。總體經濟數據出現驚喜或驚嚇，都可能使情況出現雙向的變化；如果紐約社區銀行的困境預示銀行業將發生一連串問題，則利率必須加速下降。至於31日美股走軟，則是凸顯出股市對大型科技股的高度依賴。在2月1日股市收盤及2日開盤之間，蘋果、Meta與亞馬遜都將公布業績，因此還有更多刺激的消息在等著瞧。

Fed 科技股 美國 聯準會 通膨 降息 鮑爾

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