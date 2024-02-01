美SIA怨晶片禁令害到自家人 爽到台日韓 應採多邊管制

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國半導體產業協會（SIA）呼籲政府制定新的多邊晶片設備出口管制措施。路透
美國半導體產業協會（SIA）呼籲政府制定新的多邊晶片設備出口管制措施。路透

美國貿易團體「半導體產業協會」（SIA）呼籲政府制定新的多邊晶片設備出口管制措施，以確保「公平的競爭環境」，因為目前美國政府實施嚴格的單邊管制，不利於美國業者與台灣在內其他國家的對手競爭。

韓聯社報導，SIA在1月17日向商務部工業與安全局（BIS）提交書面意見，提出此一看法。

SIA表示：「多邊管制比單邊管制更有效，確保美企在全球市場上不會居於劣勢。」

該團體指出，美國自行規定禁售先進晶片製造設備給中國大陸，削弱了美國半導體製造商的競爭力，因為「來自日本、南韓、台灣、以色列和荷蘭的外國競爭對手都可以出口設備並提供支援，並不受到管制」。而且，「非美國公司賺到的每一塊錢，都會投入到研發工作，最終可能侵蝕美國在半導體的領導地位」。

SlA要求BIS「盡一切可能」實施新管制措施。

半導體 美國 荷蘭

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