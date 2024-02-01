南韓1月出口成長18% 半導體外銷創六年來最大增幅

南韓周四公布1月出口成長18%，反映半導體需求持續增長，也為2024年景氣開啟樂觀的起頭。

南韓海關公布數據顯示，因今年1月工作天數比去年多，整體出口成長18%，略高於經濟學家原估的17.6%。經工作日調整後的出口成長5.7%。整體進口下降7.8%，貿易順差收窄至3億美元。

帶動南韓出口復甦的最大動力是記憶晶片，半導體外銷較去年同期大增56.2%，創下2017年12月來最大單月增幅。

花旗由 Johanna Chua 領銜的分析師團隊本周寫道：「近幾個月來，台灣和韓國電子出口成長尤為強勁，若科技上升周期擴大，經濟上也會惠及越南、新加坡和馬來西亞」來。

海關數據也顯示，1月汽車出口成長24.8%，已連續19個月成長。一般機械、消費家電和電腦外銷也都以兩位數成長。

按外銷地劃分，對中國大陸的出口成長16.1%，結束連續19個月的頹勢；對美國的出口增長26.9%，連續六個月保持增長，對歐盟的出口增長5.2%。