社群媒體現兒童性剝削危機！美參議員怒轟祖克柏「手上沾滿鮮血」

Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）1月31日在美國參議院聽證會上，就社群媒體對孩童的不當影響向受害家屬公開致歉。

英國衛報報導，面對受害家屬高舉因社群媒體遭到性剝削或騷擾而死亡的孩童照片，祖克柏說，「我對你們所經歷的一切感到抱歉。沒人應該經歷你們家人所遭遇的不幸，這正是我們投入大筆資金、不斷在業界範圍內做出努力的原因，確保沒人面臨苦難、經歷你們家人被迫陷入的情況。」

Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）也向孩童在Snapchat獲取非法藥物的父母表示哀悼。2023年底，60多名青少年家長對Snapchat提起訴訟，稱Snap涉嫌協助孩童購買過量藥物。

史匹格說，「我很遺憾我們沒能阻止這些悲劇發生。我們非常努力阻止我們平台上所有與藥物相關的搜尋字詞。」

祖克柏與史匹格是31日在國會舉行「大型科技公司和線上兒童性剝削危機」的聽證會上接受質詢的五名高管之一。根據美國參議院司法委員會聲明，召開這次聽證會目的是「審查和調查網路上兒童性剝削的瘟疫」。與會者還包括X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）、TikTok執行長周受資和Discord執行長希特倫（Jason Citron）。

美國共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在聽證會上表示：「祖克柏先生，在我們前方的你及這些公司，我知道你並非故意如此，但你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人。」

美國參院司法委員會主席、民主黨籍參議員杜賓（Dick Durbin）在開幕詞中表示，網路上兒童性剝削是「美國的一場危機」，稱「此種令人不安的兒童性剝削增長現象，是由一件事情所驅動：那就是科技的改變。」

美國參院司法委員會在聽證會開始時，播放有關數名兒童談及在社群媒體上受害的影片，隨後參議員們講述未成年人不慎向性剝削者分享私密照片後，被勒索錢財後選擇自戕的故事。