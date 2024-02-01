1月國際油價漲近6% 金價跌1.3%但穩守2,000美元之上

國際原油價格自去年9月以來首次實現單月漲勢，紅海及其周邊的船隻遇襲導致油輪改道，中東緊張局勢惡化。金價回吐漲幅，聯準會（Fed）鮑爾表明不急於降息。

WTI自去年9月以來首見單月漲勢

西德州中級原油（WTI）周三收跌，但1月上漲近6%。

3月交割的WTI原油期貨下跌1.97美元，結算價報每桶75.85美元；周三到期的3月布蘭特原油下跌1.16美元，結算價報每桶81.71美元。更為活躍的4月合約結算價報80.55美元。

就目前而言，持續的衝突尚未影響原油供應，這限制了油價的漲幅。

周三公布的數據顯示，美國石油生產11月創下每日1,330萬桶的紀錄。據國際能源總署的說法，今年來自美洲的供應成長應會抵銷全球需求的成長。

金價持平

鮑爾的談話削弱了Fed即將降息的預期；這樣的觀點幫助金價自去年12月中旬以來一直保持在2,000美元上方；黃金通常與利率呈倒掛關係：利率上升，金價便會下降。

本月金價下跌1.3%，但今年為止一直保持在每英兩2,000美元的心理關口之上。

截至紐約時間下午4:50，黃金現貨持平，報每英兩2037.41美元。白銀現貨下跌1.1%，報22.922美元。

銅價微跌

銅價周三觸及一個月來的最高價位，收盤跌0.1%，報每公噸8,608.5美元。隨美元盤中因美國勞動市場數據遜於預期而回落，LME三個月銅期貨一度漲抵每噸8,704.50美元，為12月28日以來最高。