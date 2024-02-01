高通說客戶庫存居高不下！財測未驚豔市場 盤後股價走低

全球最大智慧手機處理器供應商高通（Qualcomm）周三公布財報，上季獲利超出分析師預期，但由於該公司警告，即使行業開始復甦，部分客戶仍在處理過剩的晶片庫存，其營收預期僅勉強達到市場預估中值，股價在波動劇烈的盤後交易略微走低。

高通表示，短期內庫存仍然較高，一些客戶繼續在消化庫存。庫存過剩是手機晶片市場陷入長達一年低迷的主因之一，而這是高通最大的市場。

高通預計第2季營收將達89億至97億美元，分析師的平均預估為93.6億美元。不含某些特殊項目的每股盈餘預估是2.20-2.40美元，分析師平均預估2.26美元。

投資人一直在尋找消費者加快智慧手機升級換代的跡象。在這方面，高通有好消息：上季手機業務營收成長16%，優於前一季的下滑27%。

高通還表示，蘋果將一項專利許可協議延長了兩年。現在該協議將持續到2027年3月。

雖然執行長Cristiano Amon試圖減少高通對手機市場的依賴，嘗試進軍汽車和個人電腦晶片市場，但該公司獲利仍受到手機需求的嚴重影響，尤其是中國大陸市場的需求。

高通股票在盤後交易時段最初上漲，隨後很快回吐漲幅，下跌0.5%到147.7美元。該股在紐約常規交易時段收紅在148.51美元。

在截至12月24日的第1季，剔除特殊項目，該公司每股盈餘2.75美元。上季營收成長5%到99.4億美元。此一表現優於分析師預測的每股盈餘2.36美元，營收95.4億美元。

高通的QCT半導體業務營收增長7%到84億美元，高於分析師預期的81億美元。該公司QTL許可業務的營收下降4%到15億美元，但高於市場共識的14億美元。