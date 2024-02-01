美元指數轉升 Fed主席鮑爾淡化3月降息預期
美元指數周三由跌轉升，聯準會（Fed）主席鮑威爾表明，3月降息並非Fed的「基本情境」。
Fed連續第四次會議維持利率不變，暗示對降息持開放態度，但不一定馬上採取行動。
多倫多Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說，Fed發表「極為中性、不做承諾」的聲明。
麥格理駐紐約的全球外匯和利率策略師Thierry Albert Wizmang指出，交易員原本認為，隨著Fed轉向偏於中性，會以鴿派措辭來配合這一轉向。「但Fed沒有這樣做，反而在聲明中增加了一些鷹派措辭。」
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%至103.549。美國地區銀行體質出現疑慮，美元指數一度下跌0.4%，且ADP數據顯示美國企業1月新增就業人數低於預期
對利率政策敏感的2年期美國公債殖利率下跌7個基點，至4.26%。紐約社區銀行（New York Community Bancorp）上季意外虧損，再度引發地區性銀行財務可能出狀況的疑慮，也帶動日圓和瑞士法郎等避險貨幣走升。
歐元兌美元一度下跌0.5%，至1.0795，回吐盤中多達0.4%的漲幅。歐元兌美元1月大跌2%，創去年9月以來最大單月跌幅。
美元兌日圓縮小跌幅，盤中一度下跌1.1%至146.01。瑞士法郎一度升值0.8%至 0.8550兌1美元。
美元兌日圓後來貶值0.3% 至147.26日圓。
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