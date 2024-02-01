快訊

私接商演獲利逾2600萬 樂天女孩前經紀人陳元凱裁定羈押

挪用10億供私人豪奢開銷 台中銀董座王貴鋒1500萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed利率決策／Fed按兵不動 鮑爾給3月降息澆了冷水

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed主席鮑爾對3月降息的指望澆了冷水。歐新社
Fed主席鮑爾對3月降息的指望澆了冷水。歐新社

聯準會Fed）一連四次會議決策維持利率不變，但暗示對降息持開放態度，不過Fed主席鮑爾對市場3月降息的指望澆了冷水。

Fed負責決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）周三會後發布聲明指出，他們不急於降息，表示「在對通膨率持續邁向2%更有信心之前，不宜降低目標區間」。

鮑爾在會後記者會重申了這一訊息，他說：「照今天的會議，我可以告訴諸位，我認為3月開會不太容易有足夠的信心」。

鮑爾肯定近幾個月來通膨大有進展，但他一再強調，需要看到更多的數據，來確認通膨降息的趨勢。在這次聲明中，Fed刪除仍有可能升息的說法，轉而對未來的政策路線有更中性的評估。

鮑爾說：「我們認為，我們的政策利率大致已達到緊縮周期的頂點，若經濟發展大致符合預期，今年可能適時開始減少政策約束。若情況合適，我們準備維持聯邦資金利率的目標區間久一點。」

Fed 這次全體無異議將聯邦資金利率目標區間維持在22年來的最高點5.25%~5.5%。Fed也重申每月繼續縮減資產負債表的意向，維持每月最多縮減950億美元。

鮑爾告訴記者，決策官員在這次會議上開始討論要何時開始放緩縮減資產負債表，計劃在3月更深入討論。

Fed 在聲明表示，「實現就業和通膨目標所面臨的風險，正趨向於較佳平衡」。聲明中說「在考慮對聯邦資金利率的目標區間做任何調整時，委員會將仔細評估後續數據、不斷變化的前景以及風險的平衡」。

在聲明中，決策者對景氣的描述也略為調整。鑒於上季經濟成長比預期更強，委員會改稱景氣「穩定擴張」，而非源來的「擴張放緩」。

這次聲明完全刪除了去年3月以來一直提到銀行體系「健全而有韌性」，以及授信形勢緊縮可能影響經濟的段落。

FOMC今年1月按往例輪替了有表決權的委員，巴爾金、波斯提克、戴利、梅斯特成了有表決權的成員。

Fed 鮑爾 通膨 聯準會

延伸閱讀

鮑爾說3月「不太可能」降息 道瓊大跌317點

台幣元月大貶5.66角 匯價估將31~31.5元區間整理

Fed傳聲筒剖析本周決策思維：「雙重小幅寬鬆」好過被迫大舉寬鬆

MLB／盼重返大聯盟 包爾：我是世界最好投手之一

相關新聞

鮑爾說3月「不太可能」降息 道瓊大跌317點

聯準會主席鮑爾表示可能不準備在3月降息，股市聞訊暴跌。

三星：記憶體事業Q1轉盈 但晶圓製造獲利仍無起色

三星預告本季整體記憶體晶片事業轉盈，但示警晶圓製造本季獲利可能仍無起色。相關訊息讓外界認為，三星半導體要恢復更高成長，仍...

微軟、字母財報 市場不埋單

微軟和Google母公司字母在整合人工智慧（AI）和自家產品上下的工夫，可說比任何公司都多，但顯然仍難達到投資人對這項技...

通用「押注電動車」策略轉彎 將在北美繼續販售油電車

通用汽車（GM）執行長巴拉（May Barra）1月30日在法說會上宣布，將推翻公司原本的「全部押注電動車」策略，改而在...

諾和諾德市值衝5,000億美元

受到強勁財測的利多激勵，諾和諾德公司（Novo Nordisk ) 市值在1月31日盤中漲破5,000億美元關卡，這家減...

美破壞北京殭屍網絡 FBI示警：駭客意圖造成重大傷害

美司法部31日表示，已破壞藏身在美國家用路由器中、由北京支持的殭屍網絡KV；此外，聯邦調查局局長雷伊（Christoph...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。