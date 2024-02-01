Fed利率決策／Fed按兵不動 鮑爾給3月降息澆了冷水

聯準會（Fed）一連四次會議決策維持利率不變，但暗示對降息持開放態度，不過Fed主席鮑爾對市場3月降息的指望澆了冷水。

Fed負責決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）周三會後發布聲明指出，他們不急於降息，表示「在對通膨率持續邁向2%更有信心之前，不宜降低目標區間」。

鮑爾在會後記者會重申了這一訊息，他說：「照今天的會議，我可以告訴諸位，我認為3月開會不太容易有足夠的信心」。

鮑爾肯定近幾個月來通膨大有進展，但他一再強調，需要看到更多的數據，來確認通膨降息的趨勢。在這次聲明中，Fed刪除仍有可能升息的說法，轉而對未來的政策路線有更中性的評估。

鮑爾說：「我們認為，我們的政策利率大致已達到緊縮周期的頂點，若經濟發展大致符合預期，今年可能適時開始減少政策約束。若情況合適，我們準備維持聯邦資金利率的目標區間久一點。」

Fed 這次全體無異議將聯邦資金利率目標區間維持在22年來的最高點5.25%~5.5%。Fed也重申每月繼續縮減資產負債表的意向，維持每月最多縮減950億美元。

鮑爾告訴記者，決策官員在這次會議上開始討論要何時開始放緩縮減資產負債表，計劃在3月更深入討論。

Fed 在聲明表示，「實現就業和通膨目標所面臨的風險，正趨向於較佳平衡」。聲明中說「在考慮對聯邦資金利率的目標區間做任何調整時，委員會將仔細評估後續數據、不斷變化的前景以及風險的平衡」。

在聲明中，決策者對景氣的描述也略為調整。鑒於上季經濟成長比預期更強，委員會改稱景氣「穩定擴張」，而非源來的「擴張放緩」。

這次聲明完全刪除了去年3月以來一直提到銀行體系「健全而有韌性」，以及授信形勢緊縮可能影響經濟的段落。

FOMC今年1月按往例輪替了有表決權的委員，巴爾金、波斯提克、戴利、梅斯特成了有表決權的成員。