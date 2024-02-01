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IMF：亞洲央行今年有降息空間

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）昨天表示，隨著通膨放緩，亞洲各國央行今年稍晚可望出現寬鬆貨幣政策（例如降息）的空間，從而強化亞洲經濟達成軟著陸的前景。

ＩＭＦ亞太部門主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）昨天發表地區經濟展望更新報告時表示，去年亞洲平均通貨膨脹率降至百分之二點六，低於前年的百分之三點八，其中又以新興經濟體的進展尤其迅速。

他說，隨著通膨壓力「迅速消退」，亞洲經濟軟著陸的可能性正在提高，亞洲「一些央行有望在二○二四年達成通膨目標。若決策者保持政策穩定直至有效遏制通膨，今年稍晚可望出現貨幣寬鬆的空間」。

但他也示警各國情況不同，中國大陸去年物價「點燃對通縮的擔憂」，日本通膨率二○二五年之前可能都會高於央行的百分之二目標。

斯里尼瓦桑表示，亞洲通膨相對溫和，意味著央行去年升息幅度低於其他地區央行，在去年秋天造成部分亞洲貨幣貶值壓力，「隨著美國聯準會已暗示未來將降息，這些壓力已減輕，但美國和亞洲的貨幣立場分歧今年也可能引發匯率大幅波動」，「若是如此，各國央行應避免因暫時的動盪而分散注意力，堅定關注物價穩定」。

他說，美國需求強勁以及大陸刺激措施預料將帶來提振，ＩＭＦ預估亞洲今年經濟將成長百分之四點五，「整體而言，亞洲今年有望再次為全球經濟成長貢獻三分之二，就像去年」，至於明年成長率可能會放緩至百分之四點三。

通膨 央行 美國聯準會

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