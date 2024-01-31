挪威主權基金點名 這兩家公司有望躋身市值1兆美元俱樂部

負責管理全球最大主權財富基金的挪威銀行投資管理公司（NBIM）表示，丹麥製藥廠諾和諾德（Novo Nordisk ）和美國競爭對手禮來公司（Eli Lilly），有可能會成為首批市值衝破1兆美元的醫療保健公司。

美國財經新聞網站CNBC報導，被NBIM點名的這兩家公司，都被視為糖尿病和減肥藥物需求飆升的主要受惠者。

歐洲市值最大的公司諾和諾德1月31日公布優於預期的財報與財測，該公司廣受歡迎的減肥藥物Wegovy銷量持續飆升。受此消息激勵，該公司的市值突破了5,000億美元。禮來公司是全球市值最大的製藥公司，目前市值約6,120億美元。

NBIM的醫療保健部門戰略主管蓋姆（Gemma Game）30日表示，去年推出安全有效的減肥藥物，幫助諾和諾德和禮來公司變得家喻戶曉。

諾和諾德的Ozempic和Wegovy，以及禮來的Zepbound等個別藥物的品牌名稱已為許多人所熟悉。

蓋姆說：「這個題材遠遠還沒結束。」 「對於當今世界上數十億患有肥胖症的人來說，這確實令人振奮。到目前為止，只有不到1%的人接受了治療。 因此，我們正處於藥品推出的初期。」

LSEG數據顯示，全球最大單一股票市場投資人NBIM持有諾和諾德2.5%股份和禮來0.98%股份。