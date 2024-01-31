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股價一度急跌10%…獲利不及預期 H&M閃電撤換CEO

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
「快時尚」服飾業者H&M突然宣布執行長換人，加上該公司上季獲利也不及預期，31日股價一度急跌10%，為去年5月以來的盤中最大跌幅。路透
「快時尚」服飾業者H&M突然宣布執行長換人，加上該公司上季獲利也不及預期，31日股價一度急跌10%，為去年5月以來的盤中最大跌幅。路透

快時尚」服飾業者H&M突然宣布執行長換人，加上該公司上季獲利也不及預期，1月31日股價一度急跌10%，為去年5月以來盤中最大跌幅。

H&M在1月31日任命資深老將埃爾佛（Daniel Ervér）即刻接任執行長。前執行長赫爾默森（Helena Helmersson）在聲明中表示，掌舵四年後決定離開，心中百感交集。赫爾默森在位期間，該公司市值蒸發了五分之一。

人事變動發生之際，正值H&M去年12月和今年1月的銷售年減4%，為年底購物季的不利之兆。而且該公司的營業利益率從去年第3季（6~8月）的7.8%，第4季（9~11月）跌至7.2%。第4季營益為43.3億瑞典克朗（4.154億美元），不及分析師估計的45.7億克朗。

H&M是全球第二大上市服飾零售商，規模僅次於Zara母公司印地紡（Inditex）。H&M目標今年營業利益率升至10%，一直專注於獲利能力，而非銷量。但該公司苦於難和印地紡及低價快時尚巨頭希音（SHEIN）競爭，印地紡和希音的銷售均強勢成長。

42歲的埃爾佛在H&M工作18年，是該公司核心品牌H&M的主管。他接任執行長後，將繼續兼任H&M負責人。

彭博行業研究（BI）零售業分析師艾倫說，H&M突然撤換執行長，正值該公司息稅前利潤率（Ebit margin）朝10%目標邁進，但2024年要達標似乎相當費勁。新執行長埃爾佛原本就掌理H&M品牌，策略應該不會有重大改變，但庫存可能會加快降至低於100天。

H&M 快時尚 品牌

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