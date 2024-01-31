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全球貨櫃航商龍頭示警美國會：紅海危機衝擊全球物價

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
青年運動去年11月20日釋出的照片，顯示他們的軍用直升機正飛過商船上空。路透
青年運動去年11月20日釋出的照片，顯示他們的軍用直升機正飛過商船上空。路透

全球最大海運公司地中海航運（MSC），以及多位零售與貿易專家向美國國會示警，葉門反叛武裝組織青年運動（又譯胡塞組織）引發的紅海危機，對消費者物價的衝擊，遠超過石油市場，美國零售商也憂心開學季和年底購物季出貨會受衝擊。

這群主管與專家在聯邦眾議院海岸防衛與海運小組委員會作證時強調，紅海航行混亂若不儘快停止，貨運運費高漲的效應將擴大到全球經濟，傷到消費者荷包。

紅海海路難行，企業轉而爭相卡位確保空運的載貨空間，成本又再墊得更高。最新消息顯示，航空貨運運價出現七周以來首次上揚，波羅的海空運指數在截至29日的過去一周，上漲6.4%。

曾在美國海軍服務的MSC行政副總裁達爾表示，以胡塞組織發動攻擊與使用科技的專精程度，已使紅海與亞丁灣的安全程度不足以讓該公司保護最重要的資產、船員和客戶貨品。他呼籲，「射擊必須停止」，維持該貿易航線開放。

達爾說，MSC雖沒有掛旗美國的船隻，但在美國繳稅，也雇用許多美國員工。根據2023年美國進口數據，MSC是處理美國進口貨品的第一大海運業者

全美零售聯盟（NRF）供應鏈與關務政策副總裁高德也說，會員廠商正眼見貨櫃運價翻倍，「這代表直接影響貨物的成本增加38%～73%」，「我們看到中小企業現在把一些成本轉嫁給消費者」。

他說，除了原本要走紅海的航線運費上揚，非紅海的其他貿易路線運費也提高，例如歐洲到美國，因為可供調度的貨櫃變少了。部分零售商只得改以空運加速到貨，於是帶動空運貨運運價也走高。

海事法專家、顧問公司I.R. Consilium創辦人兼執行長羅比強調，紅海危機不只是美國的問題，「沒有貨運，無法購物」（No shipping, no shopping）。他表示，青年運動的攻擊行為對整個消費經濟物價的影響，遠超過對能源市場的影響。因為平常大約30%的全球貨櫃經由紅海，相對石油供給運輸經紅海的占比為10%。

另外，石油較容易由其他供應來源替代，改用不同的運輸方式或路線，但貨櫃裡的商品無法那麼輕易變換。

美國 紅海

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