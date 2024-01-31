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AI新晶片還沒賺大錢、AMD本季財測弱 股價盤後大跌6%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇姿丰去年介紹公司新系列AI晶片MI300的檔案照片。 路透
超微（AMD）執行長蘇姿丰去年介紹公司新系列AI晶片MI300的檔案照片。 路透

超微（AMD）周二發布最新財報，儘管估計公司推出的新人工智慧（AI）處理器今年可較先前預期帶入更多營收，但整體財測偏弱，股價在盤後交易跌幅最深超過6%。超微自前次發布財報以來，股價大漲了80%。

AMD預估本季營收約為54億美元，不如彭博資訊訪調分析師所預期的57.7億美元。但呼應了英特爾上周發布財報時所提到的，個人電腦（PC）和資料中心這兩大市場的晶片需求趨緩。

超微表示，本季毛利率將大約在52%，符合市場預期。

彭博分析，AMD的財務展望，重啟投資人疑慮，擔心超微的核心市場，像是PC、伺服器、遊戲主機、可程式化處理器等領域的客戶，延遲採購。雖然超微已挺進AI加速器，也就是輝達（Nvidia）獨霸大賺的領域，但畢竟還在早期開拓市場階段。

超微上個月推出AI加速器系列產品，取名MI300。這個新產品可幫助企業發展AI模型，有著很高的市場需求。超微預估今年MI300的銷售額可以超過35億美元，比公司原先所估的20億美元高出許多。然而，根據Wolfe Research分析師Chris Caso的說法，華爾街期待的數字更高，最高甚至估到80億美元。

投資人押注AI運算題材時，超微一直都是他們偏愛的一檔股票，今年股價表現是費半成份股當中表現第二好，去年一整年的股價表現也類似。現在的一大疑問就是，超微的MI300處理器能不能挑戰輝達和輝達H100晶片的絕對優勢。

上季超微調整後每股盈餘0.77美元，與分析師的平均預期一致。營收61.7億美元，彭博訪調的市場預期為61.3億美元。PC晶片部門營收14.6億美元，不如市場預期的15.1億美元。資料中心晶片營收22.8億美元，也較23億美元的市場估計額低一些。與遊戲相關的營收為13.7億美元，則是優於分析師預期的12.5億美元。

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