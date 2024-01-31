市場關切美國如何反應遭襲 國際原油收漲 黃金微漲

國際油價周二上漲，全球經濟成長預測上修，中東緊張局勢加劇，凌駕對中國需求的疑慮。銅價上漲，黃金微漲。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價上漲

西德州中級原油（WTI）周二上漲，收在每桶78美元附近。

IMF上修對全球經濟成長的預測，其中美國和中國的經濟成長都上調，因通膨緩解速度快於預期。

美軍對周末美國士兵遭受無人機襲擊事件作出強力回應可能會提振市場，但迄今為止中東衝突升級對石油供應的影響微乎其微；澳盛銀行高級大宗商品策略師Daniel Hynes表示，「美國的反應將是關鍵」。

原油盤中因長期需求的疑慮而下跌。全球最大石油生產商之一沙烏地阿美放棄提高原油產能的計畫，這一巨大逆轉引發了市場對該公司如何看待未來需求前景的疑慮。

紐約市場3月WTI原油期貨價格上漲1.04美元，結算價報每桶77.82美元；3月交割布蘭特原油結算價上漲47美分至每桶82.87美元。

黃金微漲，銅價上漲

黃金微漲，早前發布的就業數據顯示勞動市場火熱程度超出預期，市場如今關注Fed會議，以尋求有關降息時機的最新線索。

美國公債殖利率和美元在就業數據發布後上漲，金價一度下跌0.2%。

市場也在關注美國對駐約旦基地遇襲的報復，如果緊張局勢升級，則可能會對黃金的避險買盤形成支撐；伊朗呼籲美國使用外交手段緩和中東緊張局勢。

截至紐約時間下午4:05，黃金現貨上漲0.1%，報每英兩2036.14美元。 白銀現貨下跌0.2%，報23.1685美元。

截至收盤，倫敦金屬交易所銅期貨上漲0.7%，報8615美元/噸。