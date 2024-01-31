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科技巨人財報前轉趨謹慎 標普500指數自歷史新高回落

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Alphabet和微軟公布財報前夕，投資人轉趨謹慎。路透
Alphabet和微軟公布財報前夕，投資人轉趨謹慎。路透

投資人觀望科技巨人的財報公布之際，美國科技股周二下跌，標普500指數也受拖累，自歷史新高回落。

標普500指數小跌，一度創下盤中新高，終場小跌0.06%，收在4,924.97點。那斯達克綜合指數跌0.8%，報15,509.90點；道瓊工業指數上漲133.86點，漲幅0.4%，報38,467.31點，再創歷史新高。

在債券市場方面，美國10年期公債殖利率從周一的4.089%小幅下降至4.056%。

Alphabet和微軟盤後下跌，兩家公司在盤後發布財報。

蘋果（Apple）股價下跌2%，連續五日下跌。業界知名分析師郭明錤發布報告說，由於面臨結構性挑戰，iPhone今年出貨量將顯著下降約15%。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz說：「科技七雄開始發布財報，市場頗為緊張，如今市場略為表達謹慎心理。」

美國12月職缺意外增加，11月數據被上修，暗示勞動市場可能仍然過於強勁，聯準會（Fed）難以在第1季開始降息。

Fed將在周三結束政策會議時將關鍵利率區間維持在5.25%-5.50%不變。會議聲明和主席鮑爾隨後的記者會將為今年的降息時機和次數提供線索。

優比速（UPS)大跌8.2%，該公司年度業績展望令人失望，拖累運輸股。

惠而浦(Whirlpool)發布悲觀的業績展望，這家家電製造商的股價下跌6.6%。

通用汽車大漲7.8%，這家汽車製造商發布樂觀的2024年獲利展望，並承諾向股東回饋更多資金。福特汽車也上漲2.0%。

在標普500指數的11大類股中，有六個上漲，領漲的是金融股，漲幅為1.2%，其次是能源股，漲幅為1%。

波音下挫2.3%，該公司將在周三開盤前發布季度財報。

花旗和美銀均上漲超過3%，推動標普500指數銀行股上漲2.1%，摩根士丹利上修這家銀行的投資評級。

美超微（Super Micro Computer）上漲3.5%，這家伺服器業土日業績展望強於預期。

指數 標普 美國

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