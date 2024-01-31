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金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

豐田銷量 連四年冠全球

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

豐田2023年汽車銷量又超越福斯（VW）在內的所有車廠，更是連續第四年穩坐全球最大的汽車製造商寶座。

豐田30日表示，2023年全球銷量（包括子公司大發和日野的銷量）比前一年增加7.2%，達到創紀錄的1,120萬輛。產量則年增8.6%到1,150萬輛。至於福斯，2023年交車量成長12%到923.95萬輛。

彭博行業研究（BI）資深汽車分析師吉田形容：「豐田已走出去年夏天的供應鏈困境，變成生產什麼就賣什麼。」

儘管在全球轉向電動車的過程當中進一步落後，但去年供應鏈恢復以及北美和歐洲需求穩定，且海外市場利潤豐厚。與此同時，全球大部分地區對混合動力車的需求依然居高不下且穩定。

豐田雖鞏固了主導地位，但陸企比亞迪去年超越特斯拉、躍居全球最大電動車製造商，引發最多討論。總部在深圳的比亞迪只銷售電動車和插電式混合動力車，2023年銷量約302萬輛。特斯拉去年則交付了181萬輛車。

豐田 福斯 特斯拉

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