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金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

Tesla資本支出逾百億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）在29日送交美國證管會（SEC）的文件中揭露，2024會計年度的資本支出估計將逾100億美元，用於研發下一代電動車、興建或擴建在全球三大洲的超級工廠、引領新的電池科技發展。而接下來的兩年，特斯拉計劃每年資本支出再花80億至100億美元。

超級充電站網絡的擴增，自駕技術的投資，以及其他人工智慧（AI）訓練和產品，也列為資本支出的重點項目。特斯拉表示，資本支出所需經費，預期來自營運創造的現金流，銷售成長得以支撐現金流。「總之我們估計，只要宏觀經濟因素支持目前銷售趨勢，我們就有能力繼續資金自給自足」。

上周特斯拉示警，今年銷售成長會「明顯下降」，且上季獲利不如市場預期，毛利率與前一年同期相較，由23.8%減至17.6%，25日股價應聲暴跌逾12%。

然而大家在賣的時候，有「女股神」稱號的伍德逢低買入，儘管華爾街已經下調對特斯拉的期待。

彭博資訊報導，伍德方舟投資管理公司旗下的兩檔ETF，本月至今已敲進將近69萬股特斯拉股票。以收盤價估算，這兩檔ETF在這波買進約砸下1.41億美元。伍德的基金在大跌的25日與微漲的26日這兩天，就買了逾36萬股特斯拉股票。

特斯拉 ETF 美國

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