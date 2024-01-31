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沙國石油增產計畫 喊卡

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

沙烏地阿拉伯已取消擴張石油產能的計畫。國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）30日表示，已應能源部的要求，放棄四年期間（2027年止）將石油日產量從1,200萬桶增加到1,300萬桶的計畫。Saudi Aramco在3月公布去年業績時，將提出新的投資計畫，規模預料將比原計畫每年減少約50億美元。

這項龐大的投資增產計畫，使沙國石油公司與全球石油業的作法背道而馳；石油業界由於考慮氣候目標及未來石油需求，普遍減少石油投資支出。

目前沙國石油日產量約占全球的10%。

英國金融時報（FT）引述消息來源報導，Saudi Aramco純粹是奉能源部指示，而放棄增產計畫，與公司技術性或營運問題無關；如果之後能源部要求增產，將重啟投資計畫。

此舉是沙國石油政策的一大轉變。Saudi Aramco公司執行長過去兩年來一直倡議增加投資，以提升產量。但過去18個月期間由於石油需求成長減緩，加上美國及其他產油國增產，使沙國持續減產以支持油價

目前沙國日產量約900萬桶，比2022年1~3月時的1,020萬桶明顯減少，也意味著沙國現在有每日300萬桶的備用產能；一旦需求驟增，沙國無須立即擴大產能。

花旗集團在報告中指出，此舉「可以解讀為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）開始體認到本身的問題」。

產油國備用產能持續增加，將對油價造成下壓，因此沙國「沒什麼道理」再大舉投資，來增加本身的石油產能。

花旗表示，這項決定代表沙國認真思考產油策略，並對Saudi Aramco的資本支出、波斯灣供應鏈，以及OPEC+的政策路線造成廣泛影響。

消息人士指出，沙國改用天然氣發電，也使沙國每日能多出口100萬桶石油。油市分析師也指出，這是沙國重新預估未來幾年全球石油需求成長格局之後，做成這項決定。

彭博經濟估計，沙國需要油價達到每桶108美元，才能平衡國家預算收支，並因應主權財富基金在國內的投資計畫，但目前布蘭特油價僅略高於80美元。

油價 日產 沙烏地阿拉伯

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