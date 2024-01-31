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金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

金價今年有望創新高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

由於全球政治局勢詭譎，加上經濟的不確定性和對聯準會（Fed）今年降息的預期，國際金價自去年底以來續漲，一項最新調查顯示，分析師上修金價預測，且看好金價今年有望創新高。

金價去年上漲13%，是2020年以來最大漲幅，去年12月更攀抵每英兩2,135.40美元的紀錄高點，今年至今也維持在2,000美元大關之上。路透29日公布調查顯示，分析師調升金價預測，認為經濟的不確定性和美國降息在望，將推升金價至新高。

路透訪調的38位經濟學家和交易員預測，2024年金價中位數為2,053.50美元，第1季2,025美元，第2季2,050美元。三個月前一項類似的訪調預測，2024年金價每英兩1,986.50美元。

LBBW大宗商品研究主管沙倫伯格表示，「若今年第2季降息步調加快，金價將非常有可能創下新的高價紀錄」。據另一份路透調查，經濟學家認為美國央行不會早於第2季降息。

黃金在傳統上被視為金融和經濟動盪時期的防禦性資產，但因不生利息，利率上升往往使黃金失去吸引力。

分析師表示，中東地區衝突不斷，加上今年全球主要經濟體有多場大選，以及央行買盤和黃金ETF可能復甦，都將增加黃金的吸引力。

獨立分析師諾曼指出，全球政治形勢的可能變化，就是金價賴以攀升的不確定性之一。

金價 美國

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