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特斯拉今年資本支出將逾100億美元 女股神逢低補貨

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉今年資本支出準備拿出100多億美元。歐新社
特斯拉今年資本支出準備拿出100多億美元。歐新社

電動車大廠特斯拉（Tesla）在周一送交美國證管會（SEC）的文件中揭露，2024會計年度估計將資本支出逾100億美元，用於研發下一代電動車、興建或擴建在三大洲的超級工廠、引領新的電池科技發展。接下來的兩年兩年，特斯拉計劃每年資本支出再花80億至100億美元。

超級充電站網絡的擴增，自駕技術的投資，以及其他人工智慧（AI）訓練和產品，也列為資本資出的重點項目。

特斯拉表示，資本支出的所需經費，預期來自營運創造的現金流，銷售成長得以支撐現金流。「總之，我們估計，只要宏觀經濟因素支持我們目前的銷售趨勢，我們就有能力繼續資金自給自足」。

特斯拉股價周一反彈，大漲4.2%收在190.93美元。上周特斯拉示警今年的銷售成長會「明顯下降」，而且上季獲利不如市場預期，毛利率與前一年同期相較，由23.8%減至17.6%，利空消息造成25日股價逾12%。

然而大家在賣的時候，有「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood）逢低買入，儘管華爾街已經下調對特斯拉的期待。

彭博資訊報導，伍德方舟投資管理公司旗下的兩檔ETF，1月至今已共敲進將近69萬股特斯拉股票。以收盤價估算，這兩檔ETF在這波買進約砸下1.41億美元。伍德的基金在大跌的25日與第二天微漲的26日這兩天，就買了逾36萬股特斯拉股票。

伍德長期以來一直看好特斯拉，不過在這波買進之前，基本上已連續三季賣出。特斯拉分別是其旗艦產品方舟創新ETF（代號ARKK）和方舟次世代網際際路ETF（代號ARKW）的第三大和第六大持有股票。

特斯拉本月迄今仍下跌25%，伍德的ARKK基金下跌了近10%，但ARKK在2023年上漲了68%。

特斯拉 ETF 美國

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